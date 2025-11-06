iPhone Air đang là thất bại tiếp theo của Apple?

2025 là năm của điện thoại siêu mỏng. Samsung đã khởi đầu với Galaxy S25 Edge, sau đó Apple nhảy vào với iPhone Air còn mỏng hơn nữa với độ dày chỉ 5,6mm. Và đúng vậy, sản phẩm của "Nhà Táo" mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng ấn tượng. Nhưng dù tuyệt vời đến đâu, chúng cũng đi kèm nhiều sự đánh đổi. Giờ đây, người dùng cũng đã nhận ra điều đó.

iPhone Air.

Doanh số của iPhone Air ra sao? Không tệ nhưng cũng không ấn tượng. Và rõ ràng, điều này đã khiến một số công ty phải xem xét lại xu hướng điện thoại siêu mỏng. Một báo cáo gần đây cho biết, một thương hiệu Trung Quốc đã hủy bỏ dự án theo phong cách iPhone Air của mình trong năm tới.

Cho đến khi các nhà sản xuất tìm ra cách tạo ra một chiếc điện thoại mỏng mà không phải hy sinh camera, pin, hệ thống tản nhiệt hay kết nối, việc theo đuổi xu hướng smartphone siêu mỏng mới được tung hô.

Điện thoại siêu mỏng phải đánh đổi quá nhiều

Vấn đề với những chiếc flagship siêu mỏng này là thông số kỹ thuật của chúng thường không đáp ứng được kỳ vọng, đặc biệt là khi mức giá lên tới hơn 22 triệu đồng. Người dùng luôn mong đợi hiệu năng của smartphone ngang ngửa flagship và mặc dù Galaxy S25 Edge và iPhone Air sở hữu chip và tốc độ xử lý nhanh, chúng lại tụt hậu ở những khía cạnh như camera và pin.

Hãy lấy Galaxy S25 Edge làm ví dụ – điện thoại sở hữu cụm camera kép với cảm biến chính 200 MP và ống kính góc siêu rộng 12 MP. Thiết lập này không tệ (cùng camera chính với Galaxy S25 Ultra) nhưng với mức giá từ 22,49 triệu đồng, người dùng lại mong muốn nhiều hơn. Còn pin thì sao? Samsung tích hợp cho "siêu phẩm" của mình viên pin chỉ 3.900mAh, nhỏ hơn cả Galaxy S25 tiêu chuẩn.

Galaxy S25 Edge.

iPhone Air cũng chẳng khá hơn là bao với 1 camera 48 MP ở mặt sau, không có ống kính phụ. Pin của iPhone Air cũng chỉ có dung lượng 3.149mAh.

Nói cách khác, cặp điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge và iPhone Air khó có thể cạnh tranh với "những người anh em". Điện thoại mỏng sẽ rất tuyệt vời trong tương lai nhưng hiện tại, chúng vẫn không xứng đáng với mức giá cao cấp của mình.

Các mẫu điện thoại Pro mini có thể là một bước đi thông minh hơn

Giờ đây, các thương hiệu Trung Quốc đang đi đúng hướng với các mẫu Pro mini thay vì theo đuổi độ mỏng cực độ. Suy cho cùng, không phải ai cũng muốn có một chiếc điện thoại với màn hình 6,7 hoặc 6,9 inch trong túi. Một chiếc smartphone với màn hình 6,3 inch là kích cỡ khá phù hợp và các thương hiệu như Oppo, OnePlus, Vivo và Honor đang cho thấy cách làm đúng đắn: đặt cấu hình flagship vào trong một thân máy nhỏ gọn.

Ảnh minh họa.

Oppo Find X8 Mini hoặc Vivo X200 Pro mini là những ví dụ tiêu biểu. Cụ thể, chúng sở hữu cấu hình tương tự như các phiên bản Pro lớn hơn nhưng không cồng kềnh hơn. Người dùng sẽ được trải nghiệm 1 chiếc điện thoại mini mới với camera và hiệu năng ngang ngửa điện thoại Pro.

Những chiếc điện thoại như vậy thường là những sản phẩm dành cho phân khúc thị trường ngách hoặc mang tính thử nghiệm.

Điện thoại mỏng, mini hoặc Plus không phải sản phẩm chủ lực

Sự thật là iPhone Air không "bán chạy" như các phiên bản iPhone mini và iPhone Plus trước đó. Và điều đó hoàn toàn ổn bởi vì chúng không phải là sản phẩm chủ lực của Apple. Chúng là những sân chơi thử nghiệm, nơi Apple kiểm tra hiệu quả với người dùng.

Công thức cốt lõi là các dòng flagship chủ lực vẫn giữ nguyên vì chúng đã thành công nhưng việc thử nghiệm là cần thiết và đó chính xác là những gì các mẫu điện thoại này mang lại.

Trong vài năm qua, chúng ta đã có các phiên bản iPhone mini, một vài phiên bản iPhone Plus và bây giờ là iPhone Air. Hãy chờ đợi iPhone Air 2 ra mắt vào năm sau.

Cuối cùng, mọi người đều muốn sử dụng đồng tiền của mình một cách xứng đáng. Điện thoại siêu mỏng có thể rất ngầu nhưng chất lượng bên trong quan trọng hơn nhiều. Sự thật là những chiếc điện thoại chất lượng thường chiến thắng đa số những điện thoại có kiểu dáng đẹp.