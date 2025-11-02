Doanh số lao dốc, Samsung vẫn “đá xoáy” iPhone Air không thương tiếc

Quảng cáo này không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng những lập luận thuyết phục khi Samsung nhắm vào một điểm yếu của iPhone Air. Mục đích khiến một số người dùng quyết định trả lại iPhone Air để chuyển sang iPhone 17 bản tiêu chuẩn.

Samsung chê iPhone Air chỉ có một camera duy nhất.

Trong quảng cáo, Samsung gọi iPhone Air là “chiếc điện thoại mỏng khác”, đồng thời chỉ ra rằng camera của iPhone Air không thể so sánh với Galaxy S25 Edge. Rõ ràng, Samsung đã khéo léo châm biếm khía cạnh mà iPhone Air đang gặp khó khăn. Quảng cáo cho thấy rõ ràng rằng Galaxy S25 Edge vượt trội hơn iPhone Air khi chụp ảnh với camera chính. Mặc dù camera của iPhone Air không tệ, sự khác biệt giữa hai sản phẩm là điều dễ nhận thấy.

Gần đây, đã xuất hiện thông tin về việc Galaxy S26 Edge có thể bị hủy bỏ, với một số nguồn tin nội bộ khẳng định điều này. Nếu đúng, đây sẽ là kỷ lục về thời gian hủy bỏ sản phẩm mới nhanh nhất trong những năm gần đây, tương đương với Nintendo Virtual Boy.

Quảng cáo chứng minh bản kế nhiệm Galaxy S25 Edge dường như vẫn sẽ tồn tại.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo sau đó lại cho rằng Galaxy S26 Edge vẫn sẽ được phát hành, khiến người hâm mộ Samsung thêm phần hoang mang. Quảng cáo vừa được phát hành dường như xác nhận rằng Galaxy S26 Edge có khả năng sẽ ra mắt, vì không có lý do gì để Samsung quảng bá một sản phẩm đã ngừng sản xuất.

Cả hai mẫu điện thoại đều có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Khi Samsung và Apple áp dụng công nghệ pin silicon, vấn đề về thời lượng pin sẽ được cải thiện đáng kể. Sau đó, cả hai công ty có thể tập trung nâng cấp các thông số kỹ thuật quan trọng khác, bao gồm camera. Hiện tại, iPhone Air chỉ có một camera, nhưng trong vài năm tới, điều này có thể sẽ thay đổi.