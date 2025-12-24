iPhone cũ nhận bản vá bảo mật quan trọng từ Apple

Dù không gây chú ý như các bản cập nhật lớn dành cho iPhone hay iPad đời mới, động thái này cho thấy Apple vẫn tiếp tục duy trì hỗ trợ bảo mật cho phần cứng cũ, đặc biệt trong bối cảnh các lỗ hổng an ninh ngày càng tinh vi.

Các iPhone đời cũ bao gồm iPhone XR, iPhone XS có bản cập nhật bảo mật quan trọng. Ảnh: Appleinsider

Thông thường, sự quan tâm của người dùng và giới công nghệ sẽ dồn vào các bản phát hành hệ điều hành mới nhất cho thiết bị hiện hành. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, Apple vẫn tung ra những bản vá nhỏ dành riêng cho các dòng máy cũ. Do quy mô hạn chế, những bản cập nhật kiểu này thậm chí không được liệt kê đầy đủ trên trang dành cho nhà phát triển của Apple.

Theo thông tin từ IsTheAppleStoreDown.com cung cấp cho AppleInsider, vào đầu tuần này Apple đã phát hành một loạt bản build nhỏ cho một số thiết bị chọn lọc. Các bản cập nhật này có dung lượng rất khiêm tốn và chỉ liên quan một phần tới thế hệ phần mềm 26.2 hiện tại.

Cụ thể, Apple phát hành hai bản firmware mới, mỗi bản phục vụ cho một nhóm phần cứng khác nhau. Điểm chung là chúng đều không phải bản nâng cấp tính năng lớn, mà chủ yếu tập trung vào khía cạnh ổn định và an toàn hệ thống.

Bản firmware đầu tiên được trang theo dõi gọi là “iOS 26.2”, với mã 23K54. Trên thực tế, đây là bản cập nhật tvOS 26.2, trùng với bản build đã được Apple chính thức phát hành vào ngày 12/12 trước đó.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ bản build này được xác định dành riêng cho Apple TV thế hệ thứ tư, với mã phần cứng AppleTV5,3 – còn được biết đến rộng rãi với tên gọi Apple TV HD. Ngoài ra, firmware này cũng áp dụng cho thiết bị có định danh “AudioAccessory5,1”, tức HomePod đời đầu.

Việc Apple tung ra một bản tvOS riêng cho Apple TV HD cho thấy hãng vẫn chú trọng đến việc vá lỗi bảo mật cho các thiết bị giải trí gia đình, dù chúng đã không còn ở tuyến đầu sản phẩm trong nhiều năm.

Bản firmware thứ hai là iOS 18.7.3, với mã 22H217. Thực tế, số hiệu này đã tồn tại cho cả iOS và iPadOS 18.7.3, nhưng lần này Apple phát hành lại để áp dụng cho một số mẫu phần cứng cụ thể.Trên iPad, bản cập nhật này dành cho iPad thế hệ thứ 7, bao gồm cả phiên bản chỉ Wi-Fi và bản hỗ trợ kết nối di động. Với iPhone, firmware được thiết kế cho iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max phiên bản phân phối tại thị trường Trung Quốc.

Việc chỉ định rõ từng mẫu máy cho thấy Apple đang nhắm tới những cấu hình phần cứng cụ thể, có thể liên quan tới các vấn đề bảo mật hoặc ổn định chỉ xuất hiện trên những dòng sản phẩm này.

Giống như nhiều bản vá nhỏ trước đây, Apple không công bố ghi chú phát hành chi tiết cho các bản cập nhật lần này. Do đó, nội dung cụ thể của từng firmware vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trong quá khứ, Apple thường phát hành những bản vá “im lặng” như vậy để xử lý các lỗi hoặc lỗ hổng chỉ ảnh hưởng tới một số mẫu phần cứng nhất định, thay vì toàn bộ hệ sinh thái.

Trong đa số trường hợp, các bản cập nhật dành cho thiết bị không còn chạy phiên bản hệ điều hành mới nhất sẽ không mang theo tính năng mới, mà tập trung hoàn toàn vào việc vá lỗi và củng cố bảo mật.

Lần phát hành công khai lớn gần nhất của Apple diễn ra vào ngày 12/12, khi hãng tung ra thế hệ hệ điều hành 26.2. Bản cập nhật này mang đến một số thay đổi đáng chú ý, bao gồm các cải tiến liên quan tới AirDrop trên iOS, cùng nhiều điều chỉnh khác về trải nghiệm hệ thống.

Quan trọng hơn, Apple cũng tích hợp hàng loạt bản vá bảo mật, khắc phục các lỗ hổng trong WebKit và đặc biệt là một điểm yếu nghiêm trọng ảnh hưởng tới Kernel – thành phần cốt lõi của hệ điều hành. Những lỗ hổng kiểu này nếu bị khai thác có thể cho phép kẻ tấn công kiểm soát sâu hệ thống thiết bị.

Dù Apple không nói rõ, nhưng với thông lệ lâu nay, các bản vá dành cho phần cứng cũ thường bao gồm những sửa lỗi bảo mật tương tự, được điều chỉnh để phù hợp với nền tảng không còn cập nhật hệ điều hành mới nhất. Điều này đặc biệt quan trọng với người dùng iPhone XR, XS hay iPad 7 – những thiết bị vẫn đang được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng, việc Apple tiếp tục phát hành bản vá cho thiết bị đời cũ cho thấy cam kết duy trì mức độ an toàn tối thiểu cho người dùng, ngay cả khi sản phẩm đã vượt qua vòng đời “nóng” trên thị trường.

(Theo AppleInsider)