Google sắp tung tính năng được mong chờ nhất thập kỷ: Đổi địa chỉ Gmail

Từ lâu, trong thế giới số, có một thứ mà bấy lâu nay người dùng vẫn đành "bó tay chịu trói" khi muốn thay đổi, đó là địa chỉ Gmail. Cho đến hiện tại, nếu muốn đổi tên email, bạn buộc phải lập tài khoản mới và chấp nhận sự phiền toái khi dữ liệu bị phân mảnh. Nhưng theo những thông tin mới nhất, rào cản này sắp bị phá bỏ.

Google sắp cho phép đổi địa chỉ Gmail.

Theo nguồn tin từ 9to5Google, mặc dù tính năng này chưa chính thức hoạt động, nhưng Google gần đây đã âm thầm cập nhật tài liệu hỗ trợ bằng tiếng Hindi. Nội dung tài liệu hé lộ một hệ thống mới cho phép người dùng thay đổi địa chỉ Gmail hiện tại sang một địa chỉ mới hoàn toàn mà không cần tạo tài khoản khác.

Cụ thể, Google cho biết người dùng sẽ có quyền chọn một địa chỉ email mới. Điểm đột phá nằm ở chỗ địa chỉ Gmail cũ của bạn sẽ không bị xóa mà chuyển thành một bí danh (alias). Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể đăng nhập bằng cả email cũ lẫn email mới, và quan trọng nhất là toàn bộ tin nhắn, dữ liệu lịch sử sẽ được bảo toàn nguyên vẹn.

Dù đây là một bước tiến lớn, Google vẫn đặt ra những "hàng rào" kỹ thuật để tránh việc tính năng này bị lạm dụng. Theo tài liệu rò rỉ, người dùng sẽ phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định "thay tên đổi họ" bởi:

- Chỉ được phép đổi tên Gmail 1 lần trong mỗi 12 tháng.

- Tổng số lần được phép thay đổi trong suốt vòng đời tài khoản là 3 lần.

Google lưu ý rằng sự hỗ trợ này sẽ được triển khai theo lộ trình và ban đầu có thể không khả dụng cho tất cả mọi người ngay lập tức. Giới công nghệ dự đoán tính năng này có thể sẽ chính thức đến tay người dùng toàn cầu vào năm 2026.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, cộng đồng công nghệ vẫn đang chờ đợi xác nhận chính thức về phạm vi áp dụng quốc tế của tính năng này. Tuy nhiên, với những ai đang khao khát xóa bỏ những cái tên email "thiếu chuyên nghiệp" trong quá khứ, đây chắc chắn là một tín hiệu đáng mừng để chờ đợi trong năm tới.