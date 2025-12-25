TikToker triệu người theo dõi đang gây sốt khi đóng phim giờ vàng VTV là ai?

Sự xuất hiện của một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh Thái Hòa 88 trong phim truyền hình "Cách em một milimet" đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong phim, Thái Hòa vào vai bác sĩ sản khoa tên Trường - bạn học cũ của Ngân (Huyền Lizzie), Viễn (Hà Việt Dũng). Nhân vật này có tính cách hài hước, dí dỏm, được gọi là "cây hài" trong nhóm bạn.

Dù anh chỉ là vai phụ, xuất hiện trong một vài phân cảnh, song vai diễn của anh nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm. Nhiều người khen ngợi diễn xuất của nam Tiktoker khi "lấn sân" đóng phim giờ vàng trên VTV.

Hàng loạt bình luận trên mạng xã hội đều nhận xét anh "diễn như không diễn". Dù chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào nhưng Thái Hòa được công chúng đánh giá cao về khả năng nhập vai, từ diễn xuất đến đài từ đều rất tự nhiên.

Thái Hòa 88 tên thật là Trịnh Vũ Thái Hòa, sinh sống ở Hà Nội. Anh làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ô tô đã qua sử dụng, song được biết đến nhiều với vai trò TikToker với hơn 1,7 triệu follow trên nền tảng này.

Trên mạng xã hội, Thái Hòa nổi tiếng với các video hài hước, luôn bắt trend nhanh, có sự duyên dáng, tự nhiên trong cách diễn xuất khiến nhiều người ấn tượng.

Đầu năm 2025, Thái Hoà cùng con trai Minh Khôi từng tham gia show truyền hình "Bố ơi mình đi đâu thế" của VTV.

Trước "Cách em một milimet", Thái Hòa góp mặt trong dự án nổi tiếng "Đi giữa trời rực rỡ" vào năm 2024 với một vai khách mời.

Thời điểm đó, anh từng bày tỏ hào hứng khi "sau 2 năm diễn TikTok đủ kiểu, cuối cùng đã có một ngày được xuất hiện trên phim truyền hình".

Kinh nghiệm hóa thân thành nhiều nhân vật trên TikTok đã giúp Thái Hòa tích lũy được sự duyên dáng và khả năng diễn xuất linh hoạt. Nhiều người cho rằng anh đủ khả năng trở thành diễn viên chuyên nghiệp nếu quyết tâm với nghề.