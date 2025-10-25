iPhone Air sau 1 tháng sử dụng: Ngon hay dở?

Vào tháng trước, Apple đã ra mắt 4 chiếc iPhone mới, bao gồm cả iPhone Air siêu mỏng. Hiện tại, iPhone Air có giá khởi điểm 31,39 triệu đồng tại Việt Nam cho phiên bản 256GB. Mức giá này khá đắt đỏ và cách biệt lớn so với iPhone 17 với cùng tùy chọn bộ nhớ trong.

Các chuyên gia đánh giá của 9to5Mac đã dành cả tháng để thử nghiệm thực tế mẫu iPhone siêu mỏng này. Hãy cùng đi vào tìm hiểu chi tiết.

iPhone Air vượt xa mong đợi về mọi mặt

Năm nay, nhiều iFan rất hào hứng được thử một sản phẩm hoàn toàn khác: iPhone Air.

iPhone Air đã vượt xa mong đợi về mọi mặt.

Dòng iPhone Pro của Apple đã được cải tiến rất nhiều trong vài năm qua nhưng đã lâu rồi chúng ta mới thấy một thiết kế hoàn toàn mới.

Chiếc iPhone 17 Pro mới rất táo bạo và hấp dẫn. Nhưng rõ ràng, iPhone Air siêu mỏng thậm chí còn hấp dẫn hơn. Và sau 1 tháng trải nghiệm thực tế, các chuyên gia đã nhận thấy iPhone Air vượt xa mọi mong đợi.

Ưu điểm của iPhone Air:

- Thời lượng pin: tuyệt vời, tốt hơn iPhone 16 Pro năm ngoái (đặc biệt là trên iOS 26).

- Camera: 48MP khá tốt, không cần camera tele.

- Kích thước màn hình: đủ lớn, sử dụng một tay vẫn thoải mái.

- Độ bền: tốt, không cong vênh

Nhìn chung, các nhà đánh giá rất hài lòng với iPhone Air.

Chưa hết, các chuyên gia 9to5Mac cũng đánh giá cao ưu điểm về trọng lượng và kích thước của iPhone Air dù không có nhiều cách biệt với iPhone Pro.

iPhone Air - Smartphone dành cho iFan thích sự mới lạ

Các sản phẩm dành cho người dùng ưa mạo hiểm thường mang đến một mức độ rủi ro nhất định. Những sản phẩm như vậy có thể thu hút sự chú ý hoặc quan tâm của số đông nhưng không chắc sẽ thúc đẩy doanh số.

Các màu của iPhone Air.

Tuy nhiên, đối với những người đam mê sẵn sàng chấp nhận một số khó khăn hoặc hạn chế trong quá trình phát triển, các sản phẩm mới lạ vẫn có thể có được lượng người dùng trung thành.

iPhone Air đã mang lại cảm giác rất giống với "công nghệ của tương lai".

iPhone Air chưa được người dùng đón nhận.

Sau nhiều năm thiết kế iPhone tương đối trì trệ, đây là một "bước tiến nhảy vọt" - một bản nháp trước của tương lai.

iPhone Air không phải là chiếc iPhone phù hợp với tất cả mọi người. Một số người dùng smartphone muốn có thời lượng pin dài hơn, camera tốt hơn, loa tốt hơn, v.v. Tuy nhiên, sản phẩm này có đủ phản hồi tích cực từ những người dùng đầu tiên. Khi một số tính năng được nâng cấp theo thời gian, dòng iPhone Air có thể tạo ra một "cú hit".

iPhone Air dành cho người dùng muốn khám phá và yêu thích mạo hiểm.

Vào năm 2007, chiếc iPhone đầu tiên của Apple cũng được xem là một "sản phẩm dành cho người dùng yêu thích sự mạo hiểm". Sản phẩm đại diện cho một thứ hoàn toàn mới mẻ và khác biệt, là một rủi ro lớn hơn so với thế giới điện thoại thông minh với bàn phím vật lý do Blackberry thống trị vào thời điểm đó.

Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ có những thay đổi lớn hơn nữa trên iPhone trong vài năm tới. Hy vọng iPhone Air sẽ được đón nhận và có một tương lai tươi sáng phía trước.