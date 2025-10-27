Giá iPhone cũ tháng 10: Rẻ chưa từng có sau "cơn sốt" iPhone 17 và iPhone Air

Sức nóng từ iPhone 17, iPhone Air sau khi ra mắt đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên thị trường công nghệ Việt. Không chỉ ở phân khúc máy mới, lượng giao dịch iPhone like new (máy đã qua sử dụng) cũng tăng đáng kể khi người dùng tranh thủ bán hoặc đổi máy cũ để lên đời. Nguồn cung dồi dào đã kéo theo giá giảm sâu, tạo nên “cơn sốt iPhone cũ” trong tháng 10.

Sự sôi động của thị trường iPhone đã qua sử dụng cho thấy một xu hướng tiêu dùng hợp lý hơn của người Việt: Ưu tiên hiệu năng thực tế, tính ổn định và trải nghiệm dài hạn thay vì chỉ chạy theo thế hệ mới. Với mặt bằng giá hiện nay, việc sở hữu một chiếc iPhone like new vừa giúp tiết kiệm hàng triệu đồng, vừa là lựa chọn thông minh trong bối cảnh thị trường công nghệ bước vào cao điểm.

iPhone cũ đang có giá tốt hơn nhiều so với các mẫu máy mới.

Ghi nhận tại nhiều hệ thống bán lẻ, khách hàng đang có xu hướng tìm đến các dòng flagship cũ vì hiệu năng mạnh mẽ và thiết kế cao cấp, trong khi chi phí lại tiết kiệm hơn đáng kể. "Đây cũng là giai đoạn giá iPhone cũ được điều chỉnh hấp dẫn nhất trong năm", đại diện một hệ thống lớn khẳng định.

Đơn cử tại Di Động Việt, iPhone 13 Pro Max cũ còn từ 13 triệu đồng - giảm đến 7,9 triệu đồng so với giá niêm yết, iPhone 14 Pro Max cũ cũng về giá từ 16,79 triệu đồng; tương ứng tại CellphoneS là từ 13,29 triệu đồng và 19,19 triệu đồng - giá cao hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, các phiên bản Pro Max | Pro khác cũng về giá hấp dẫn như: iPhone 16 Pro Max cũ giá từ 26,39 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max cũ giá từ 22,79 triệu đồng, iPhone 14 Pro cũ có giá từ 16,19 triệu đồng. Đặc biệt, iPhone 12 Pro Max cũ hiện chỉ còn từ 11,39 triệu đồng, là lựa chọn kinh tế hơn cả.

Với người dùng không có yêu cầu cao về cấu hình hoặc người dùng mới trải nghiệm iOS như học sinh, sinh viên… thì iPhone 8 Plus cũ và iPhone Xs cũ vẫn là những lựa chọn rất tốt, được đánh giá cao so với các máy trong cùng tầm giá.

Đều là những chiếc iPhone thuộc top bán chạy nhất mọi thời đại của Apple, iPhone 8 Plus về giá từ 3,19 triệu đồng; iPhone Xs cũ bản 256GB chỉ còn từ 4,99 triệu đồng. Khách hàng còn được giảm thêm đến 500.000 đồng khi tham gia thu cũ - đổi mới.

Bảng giá tham khảo một số mẫu iPhone cũ tháng 10/2025:

Sản phẩm Giá tham khảo (triệu đồng) iPhone 8 Plus 64GB 3,19 iPhone Xs 256GB 4,99 iPhone 12 128GB 7,19 iPhone 12 Pro Max 128GB 11,39 iPhone 13 Pro Max 128GB 13,09 iPhone 14 Pro 256GB 16,19 iPhone 14 Pro Max 128GB 16,79 iPhone 15 Pro Max 256GB 22,79 iPhone 16 Pro Max 256GB 26,39

* Giá tham khảo ngày 26/10/2025.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.