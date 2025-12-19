iPad mini 8 sẽ có bước nhảy vọt hiệu năng nhờ chip A20 Pro

Apple luôn hướng đến sự cân bằng hoàn hảo với dòng sản phẩm iPad mini – nhỏ gọn để dễ dàng mang theo, nhưng vẫn mạnh mẽ như một chiếc iPad “thực thụ”. Nếu các thông tin rò rỉ gần đây là chính xác, iPad mini 8 sắp ra mắt có thể sẽ nâng cao tiêu chuẩn này, đặc biệt về hiệu năng.

Theo nguồn tin từ bản dựng nội bộ iOS 26, Apple đang thử nghiệm thế hệ iPad mini tiếp theo. Các tin đồn cho biết, máy tính bảng này sẽ được trang bị chip mạnh hơn, có thể là A19 Pro, thay vì A17 Pro như trước. Điều này hứa hẹn mang lại hiệu năng tăng từ 20-30%.

Tuy nhiên, một thông tin mới từ chuyên gia rò rỉ Kang trên Weibo cho thấy Apple có thể đang nhắm đến một mục tiêu cao hơn. iPad mini 8 có thể sẽ sử dụng chip A20 Pro, dự kiến ra mắt cùng dòng iPhone 18 và chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple. Nếu đúng như vậy, iPad mini 8 sẽ trở thành một trong những sản phẩm đầu tiên sử dụng chip silicon 2nm thế hệ mới của Apple.

Theo các tin đồn, chip A20 Pro sẽ cung cấp hiệu năng cao hơn khoảng 15% và tiết kiệm năng lượng hơn tới 30% so với các chip 3nm hiện tại. Đối với một máy tính bảng nhỏ gọn, điều này có thể mang lại trải nghiệm ứng dụng mượt mà hơn, hiệu năng chơi game mạnh mẽ hơn và thời lượng pin được cải thiện – những điểm mạnh mà iPad mini đã thể hiện vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc.

Ngoài ra, iPad mini 8 cũng được đồn đoán sẽ có màn hình OLED 8,5 inch, lần đầu tiên xuất hiện trên dòng mini. Tuy nhiên, tốc độ làm mới dự kiến vẫn giữ ở mức 60Hz, thấp hơn so với các mẫu Pro, nhưng vẫn hứa hẹn mang lại độ tương phản và màu sắc tốt hơn so với màn hình LCD.

Apple dự kiến sẽ ra mắt iPad mini 8 vào quý 3 năm 2026, mặc dù kế hoạch có thể thay đổi. Nếu các thông tin rò rỉ này là chính xác, iPad mini 8 sẽ mạnh mẽ và cao cấp hơn nhiều so với kỳ vọng đối với chiếc máy tính bảng nhỏ nhất của Apple.