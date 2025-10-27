Huawei Mate 70 Air: Đối thủ siêu mỏng của iPhone Air sắp ra mắt với độ dày chỉ hơn 6 mm

Sau sự ra mắt của iPhone Air gần đây, Huawei đang chuẩn bị giới thiệu sản phẩm đối thủ siêu mỏng mang tên Mate 70 Air. Thiết bị này đã xuất hiện trên trang web của China Telecom, và thông tin mới nhất cho thấy thời gian ra mắt đang đến gần.

Theo blogger nổi tiếng trên Weibo, Fixed Focus Digital, Mate 70 Air sẽ chính thức được phát hành vào cuối tháng này, với độ dày chỉ 6,x mm. Một nguồn tin khác, Panda is very bald, cho biết sản phẩm sẽ ra mắt vào ngày 29/10 tới.

Huawei Mate 70 Air sắp ra mắt với độ dày chỉ hơn 6 mm

Đáng chú ý, Huawei sẽ chỉ cung cấp phiên bản Mate 70 Air hỗ trợ SIM vật lý, không có phiên bản eSIM. Điều này trái ngược với iPhone Air của Apple, chỉ hỗ trợ eSIM, có thể gây bất tiện cho nhiều người dùng tại Trung Quốc. Tại Đài Loan, tỷ lệ sử dụng eSIM được cho là dưới 1%, do người tiêu dùng chưa quen với công nghệ này và phải đến văn phòng nhà mạng để kích hoạt, kèm theo các khoản phí phát sinh.

Mate 70 Air được cho là sẽ sở hữu màn hình lớn 6,9 inch với tỷ lệ khung hình 18,8:9. Mặt sau của thiết bị sẽ tích hợp cảm biến camera chính 1/1,3 inch, kết hợp với ống kính được mô tả là "gỗ phong đỏ", tất cả nằm trong mô-đun camera XMAGE hình tròn đặc trưng của Huawei. Sản phẩm sẽ có hai cấu hình: RAM 12GB với bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB, và sẽ chạy sẵn hệ điều hành HarmonyOS 5.

Lịch sử của Huawei với các mẫu điện thoại siêu mỏng đã kéo dài hơn một thập kỷ. Hãng đã ra mắt Ascend P1 S vào năm 2012 với độ dày 6,68mm, và các mẫu P-series sau đó như P6 (6,2mm) và P7 (6,5mm) tiếp tục duy trì di sản này trước khi dòng sản phẩm trở nên dày hơn với P20, có độ dày 7mm.