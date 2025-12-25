Đây mới thực sự là thứ khiến iPhone cạn kiệt bộ nhớ lưu trữ

Nhiều người dùng iPhone phản ánh tình trạng bộ nhớ bị chiếm dụng một cách khó hiểu. Khi truy cập vào Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Dung lượng iPhone (iPhone Storage) để kiểm tra, không ít người "ngã ngửa" khi thấy mục Dữ liệu hệ thống (System Data) nằm dưới cùng danh sách lại đang chiếm một dung lượng khổng lồ.

iPhone thường xuyên bị đầy bộ nhớ.

Theo ghi nhận thực tế, con số này có thể dao động từ vài chục GB đến mức kỷ lục là 128 GB (trên một chiếc máy 256 GB), tức chiếm một nửa không gian lưu trữ của thiết bị. Điều đáng nói là người dùng hoàn toàn không biết mục này chứa những gì cụ thể và tại sao nó lại phình to đến vậy.

Apple nói gì về "vùng cấm" này?

Theo giải thích từ Apple, dữ liệu hệ thống này gồm "bộ nhớ đệm (cache), nhật ký (logs) và các tài nguyên khác hiện đang được hệ thống sử dụng". Đây là các tệp tạm thời giúp iOS vận hành mượt mà và duy trì hiệu suất.

Đại diện Apple cho biết: "Dữ liệu này sẽ biến động tùy theo nhu cầu của hệ thống. Khi các tệp tạm thời không còn cần thiết, iOS sẽ tự động dọn dẹp chúng".

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ cơ chế "tự động" này không phải lúc nào cũng hoạt động như ý muốn của người dùng. Apple khẳng định người dùng không cần và không thể xóa thủ công dữ liệu này. Nhưng khi bạn đang cần không gian trống gấp để quay một đoạn video hay tải một ứng dụng quan trọng, việc chờ đợi iOS "tự giác" dọn dẹp là một trải nghiệm vô cùng ức chế.

Người dùng có thể làm gì để giải phóng dung lượng?

Dù không có nút để xóa dữ liệu cho System Data, nhưng dựa trên cơ chế hoạt động của iOS, người dùng có thể áp dụng một mẹo nhỏ để thúc đẩy quá trình dọn dẹp. Đó là đóng hoàn toàn các ứng dụng, bằng cách vuốt từ dưới màn hình lên và gạt bỏ tất cả các thẻ ứng dụng đang chạy nền.

Dọn ứng dụng chạy nền giúp lấy lại dung lượng cho iPhone.

Hành động này gửi tín hiệu cho hệ điều hành rằng các phiên làm việc và bộ nhớ đệm (cache) liên quan đến các ứng dụng đó không còn cần thiết ngay lúc này. Điều này thường sẽ kích hoạt cơ chế tự dọn dẹp của iOS nhanh hơn. Một số người dùng trên Reddit xác nhận dung lượng System Data của họ đã giảm đáng kể sau khi thực hiện thao tác này và chờ đợi một thời gian ngắn.

Cho đến khi Apple cung cấp một công cụ quản lý minh bạch hơn, đây vẫn là giải pháp tình thế duy nhất để đối phó với "kẻ ăn bám" bộ nhớ khó chịu này.