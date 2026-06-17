iPhone Ultra sẽ bị trì hoãn ra mắt vào năm sau

Hiện tại, tin đồn về chiếc iPhone màn hình gập xuất hiện nhiều hơn bình thường, khiến nhiều người dự đoán iPhone Ultra/ iPhone Fold sẽ ra mắt vào mùa thu này.

Tuy nhiên, các công ty trong chuỗi cung ứng của Apple cho biết, việc ra mắt đã bị lùi lại đến đầu năm sau:

Giám đốc điều hành của Largan Precision, Lin En-ping, cho biết: “Quý IV năm nay sẽ bận rộn hơn những năm trước do kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của khách hàng, một số sản phẩm mới dự kiến ​​​​được ra mắt vào quý III và một số khác bị hoãn đến đầu năm sau.” Các nhà phân tích tin rằng điều này ám chỉ đến iPhone Ultra/ iPhone Fold.

Ảnh tin đồn của iPhone Ultra.

Trước đó, các nguồn tin khẳng định chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ xuất hiện tại sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro vào tháng 9 này. Apple vẫn có thể sẽ công bố hoặc ít nhất là nhá hàng iPhone Fold/Ultra tại sự kiện như một thiết bị “sắp ra mắt” và phát hành sau đó. Trước đây, Apple cũng đã làm điều tương tự với iPhone X, được công bố cùng với bộ đôi iPhone 8 nhưng bán ra muộn hơn một tháng.

Cũng có những khả năng khác. "Nhà Táo" sẽ chia thời gian trình làng dòng iPhone 18 thành hai phần. Đầu tiên, hãng sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max (và iPhone Ultra) vào tháng 9 này. iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air thế hệ tiếp theo dự kiến ​​được công bố vào mùa xuân năm 2027.

Bất cứ khi nào được ra mắt, iPhone Fold vẫn sẽ tạo được tiếng vang lớn. Các nhà phân tích thị trường dự đoán iPhone Fold sẽ bán được 11 triệu chiếc trong năm đầu tiên.