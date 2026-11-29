iPhone Air 2 dự kiến sẽ được Apple ra mắt vào xuân năm sau, cùng với iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e. Tuy nhiên, có vẻ như phiên bản mới này sẽ không có nhiều cải tiến so với mẫu tiền nhiệm, iPhone Air, như nhiều báo cáo trước đây đã dự đoán.

iPhone Air 2 giải quyết một số khiếu nại, nhưng bỏ qua các hạn chế khác trên iPhone Air.

Cụ thể, thiết kế của iPhone Air 2 sẽ không mỏng hơn so với phiên bản trước, có nghĩa máy vẫn giữ nguyên độ dày 5,6 mm. Ngoài ra, thiết lập loa đơn của iPhone Air cũng sẽ được giữ nguyên, một điều gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng, đặc biệt khi xét đến mức giá của sản phẩm. Nhiều người dùng mong muốn có thêm một loa thứ hai để cải thiện trải nghiệm âm thanh.

Việc không giảm độ dày của iPhone Air 2 cho thấy Apple đang thay đổi ưu tiên thiết kế, khi công ty cũng đang làm cho các mẫu Pro dày hơn để chứa phần cứng mạnh mẽ hơn. Apple dường như muốn iPhone Air trở thành lựa chọn tốt nhất cho người dùng phổ thông, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thẩm mỹ.

Mặc dù việc thiếu loa thứ hai có thể khiến một số người không cảm thấy hài lòng, điều đó có thể không ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của phần lớn khách hàng. Thay vào đó, thiết lập camera đơn vẫn là điểm gây tranh cãi hơn cả, và Apple dự kiến sẽ khắc phục điều này bằng cách bổ sung camera siêu rộng bên cạnh camera chính trên iPhone Air 2, hành động có thể thuyết phục nhiều người hơn lựa chọn iPhone Air 2.

Khắc phục trải nghiệm camera kém với camera đơn là điều mà người dùng đánh giá cao.

Bên cạnh đó, iPhone Air 2 cũng được cho là sẽ trang bị viên pin lớn hơn. Mặc dù thời lượng pin của iPhone Air thế hệ đầu tiên đã khá tốt, nhưng một viên pin dung lượng cao hơn luôn được hoan nghênh.

Dù có một số điểm chưa hoàn hảo, như việc giữ nguyên độ dày và chỉ có một loa, nhiều người vẫn tin rằng iPhone Air 2 sẽ có cơ hội củng cố vị thế của dòng sản phẩm này, đặc biệt khi iPhone Air đời đầu đã không đạt doanh số như mong đợi. Việc Apple không đầu tư mạnh tay vào iPhone Air 2 như đã làm với iPhone 20 Pro như là hành động hướng người dùng đến với các sản phẩm mang lại doanh thu cao hơn.