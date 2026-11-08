iFan sẽ khó lòng cưỡng lại sức hút của iPhone Air 2

iPhone Air 2, iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e là ba mẫu iPhone đang được các tín đồ Apple mong đợi. Gần đây, có thông tin cho rằng iPhone 18e nhiều khả năng sẽ sử dụng màn hình 60 Hz. Hiện tại, một nguồn tin đáng tin cậy đã tiết lộ rằng iPhone Air 2 có thể sở hữu ba nâng cấp đột phá so với phiên bản đầu tiên.

1. Bộ vi xử lý dòng A mạnh mẽ

iPhone Air.

Theo nguồn tin Digital Chat Station, iPhone Air 2 sẽ được trang bị chip dòng Apple A20. Đây chính là hệ thống trên chip (SoC) được sản xuất dựa trên tiến trình 2 nm, công nghệ đã được Apple giới thiệu trên các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone Duo mới ra mắt. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một bước tiến lớn so với mẫu iPhone Air năm ngoái - sử dụng bộ vi xử lý A19 Pro trên tiến trình 3 nm.

Sự xuất hiện của camera thứ hai

Phiên bản iPhone Air hiện tại chỉ có một camera 48 MP ở mặt lưng. Dù là thiết bị ra mắt năm 2025, thiết kế camera đơn này khiến iPhone Air khá giống với chiếc iPhone SE 3 từng được trình làng vào năm 2022.

Rất may, điều này sắp thay đổi khi mẫu điện thoại siêu mỏng tiếp theo của Apple sẽ sở hữu hệ thống camera kép ở mặt sau. Theo Digital Chat Station, bên cạnh cảm biến chính 48 MP, máy sẽ có thêm một ống kính góc siêu rộng 48 MP.

Dung lượng pin lớn hơn

iPhone Air hiện tại được trang bị viên pin 3149 mAh – một mức dung lượng khá khiêm tốn. Tuy nhiên, Digital Chat Station cho biết, Apple có thể tăng dung lượng pin cho chiếc iPhone Air 2 sắp tới. Một báo cáo trước đây cho thấy dung lượng pin có thể đạt khoảng 3.500 mAh.

Đây chắc chắn không phải là một bước nhảy vọt lớn nhưng vẫn tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra, nhờ sự kết hợp với chip A20 mới nhất cùng các cải tiến về phần mềm, chiếc điện thoại sắp ra mắt này có thể mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng hơn đáng kể.

Các thông số kỹ thuật khác về iPhone Air 2

Mẫu iPhone Air 2 siêu mỏng sắp tới của Apple sẽ còn mỏng hơn nữa. Trong khi phiên bản đầu tiên có độ dày 5,6 mm, phiên bản kế nhiệm sẽ chỉ dày 5,2 mm.Thiết bị này cũng được đồn đoán sử dụng chip không dây N2 và modem C2. Hơn nữa, máy có thể sở hữu màn hình OLED phẳng 6,55 inch với độ phân giải 1,5K+ và hỗ trợ tần số quét 120 Hz.

Mặc dù các nâng cấp nêu trên có vẻ đầy hứa hẹn nhưng hiện chưa có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy thiết bị sẽ được trang bị loa thứ hai. Trước đó, chiếc iPhone Air đời đầu chỉ có một loa đơn (mono), ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.

Nhiều người dùng đã chỉ ra rằng việc thiếu loa kép là một trong những điểm trừ lớn nhất của iPhone Air. Nhiều người dùng chia sẻ rằng loa đơn sẽ trở nên gây khó chịu sau một thời gian sử dụng. Trong quá trình đánh giá, chất lượng âm thanh của iPhone Air cũng không tốt bằng các mẫu iPhone khác có trang bị loa kép.

iPhone Air 2 sẽ là một bản nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước

Trong bài đánh giá, 3 vấn đề chính trên chiếc iPhone Air lần lượt là: máy thường bị nóng khi xử lý các tác vụ nặng, thiếu camera thứ hai và loa thứ hai. Rất may, Apple có thể giải quyết 2/3 vấn đề này nếu các tin đồn về chip A20 (tiến trình 2 nm) và hệ thống camera kép trở thành sự thật.

Điểm duy nhất có thể tiếp tục ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trên chiếc iPhone Air 2 sắp tới chính là thiết bị này nhiều khả năng sẽ không có loa thứ hai.

Cùng chờ đợi iPhone Air 2 ra mắt vào mùa xuân năm 2027 để xem Apple sẽ mang đến cho chúng những gì thú vị.