Apple mách 2 mẹo đơn giản giúp iPhone tiết kiệm pin hiệu quả hơn mỗi ngày

Trong bối cảnh nỗi lo hết pin trở thành vấn đề thường gặp của nhiều người dùng iPhone, Apple đã cung cấp hai mẹo đơn giản nhưng hiệu quả để giúp kéo dài thời gian sử dụng pin. Những cài đặt này có thể mang lại sự khác biệt đáng kể, đặc biệt khi đèn báo pin yếu màu đỏ bắt đầu hiện lên.

Đầu tiên, Apple khuyến nghị người dùng giảm độ sáng màn hình. Việc này không chỉ dễ thực hiện mà còn giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể, đặc biệt là trên các mẫu iPhone hiện đại với màn hình độ phân giải cao. Việc giữ độ sáng màn hình ở mức cao sẽ khiến pin nhanh hết hơn, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Người dùng có thể giảm độ sáng thông qua Trung tâm điều khiển hoặc kích hoạt chế độ tự động điều chỉnh độ sáng. Để bật tính năng này, hãy vào Cài đặt, chọn Trợ năng, sau đó chọn Màn hình & Cỡ chữ, và bật Độ sáng tự động.

Mẹo thứ hai là luôn bật Wi-Fi khi có thể. Theo Apple, kết nối Wi-Fi thường tiêu tốn ít năng lượng hơn so với dữ liệu di động. Khi điện thoại chỉ sử dụng dữ liệu di động, nó phải hoạt động nhiều hơn để tìm kiếm tín hiệu, dẫn đến việc tiêu tốn năng lượng trong nền. Bằng cách duy trì kết nối Wi-Fi tại nhà, nơi làm việc hoặc các địa điểm quen thuộc, người dùng có thể giảm thiểu tình trạng hao pin.

Mặc dù những thay đổi này không thể biến iPhone thành thiết bị có thể sử dụng nhiều ngày mà không cần sạc, nhưng chúng sẽ giúp người dùng có thêm thời gian sử dụng trước khi cần phải cắm sạc. Trong một ngày bận rộn, bất kỳ biện pháp nào giúp trì hoãn cảm giác lo lắng khi pin yếu đều là một thành công.