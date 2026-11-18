Việc Apple thiết kế lại hoàn toàn chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm đã được bàn tán từ lâu, và gần đây, một bức ảnh rò rỉ về linh kiện màn hình đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về sự khác biệt trong mẫu điện thoại này. Theo các nguồn tin, iPhone 20 Pro có thể sẽ lấy cảm hứng từ thiết kế của iPhone Air, nhưng mang đến một số thay đổi nhẹ.

iPhone Air sẽ là nền tảng cho iPhone 20 Pro?

Thông tin từ người rò rỉ trên Weibo, Fixed Focus Digital, cho biết Apple đang áp dụng chất liệu kính siêu mỏng từ iPhone Air cho mẫu iPhone 20 Pro sắp ra mắt. Sự khác biệt chính nằm ở độ cong của mặt kính, tạo nên hiệu ứng bề mặt cong bốn cạnh. Quy trình sản xuất kính này được cho là dựa trên các máy móc đã sử dụng cho iPhone Air, lý do khiến mẫu mới dự kiến sẽ sử dụng cùng chất liệu.

Hình ảnh kết xuất của iPhone 20 Pro được công bố cũng khiến nhiều người liên tưởng đến một phiên bản kế nhiệm của iPhone X, vốn ra mắt vào năm 2017. Mặc dù hình ảnh có thể được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, nhưng nó phù hợp với những tin đồn trước đó và các hình ảnh kết xuất từ các nguồn khác.

Hình ảnh kết xuất của iPhone 20 Pro.

Khi iPhone X ra mắt, sản phẩm đã tạo ra một bước tiến đột phá cho ngành công nghiệp smartphone với việc loại bỏ nút Home và giới thiệu Face ID, cùng phần tai thỏ nổi tiếng. Tuy nhiên, nhiều người dùng trên Reddit tỏ ra không mấy ấn tượng với thiết kế mới, cho rằng đây chỉ là một bước lùi về các thiết kế trước đó.

Báo cáo mới nhất cũng xác nhận rằng iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max sẽ có thiết kế lại tập trung vào kính, với kính cong 3D bốn cạnh bao phủ mặt trước. Các thành phần bị rò rỉ vẫn có lỗ cho camera selfie và Face ID, nhưng kích thước của chúng nhỏ hơn so với các mẫu hiện tại.

iPhone X cũng được nhắc đến trong tin đồn về thiết kế iPhone 20 Pro.

Nếu thiết kế này được xác nhận, Apple sẽ một lần nữa thay đổi ngôn ngữ thiết kế của mình, đi ngược lại xu hướng mà hãng đã tự đặt ra. Trong khi Samsung dự kiến sẽ học hỏi từ thiết kế camera của iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro cho dòng Galaxy S27, Apple lại có thể quay về với thiết kế kính cong, vốn đã trở thành tiêu chuẩn cho điện thoại Android trong nhiều năm.

Dù vậy, Apple vẫn có khả năng khiến người dùng bất ngờ, như đã từng làm với màn ra mắt iPhone Duo. Dù không quá hào hứng với những tin đồn hiện tại, người dùng vẫn hy vọng vào một sự nâng cấp đáng giá từ Apple trong tương lai.