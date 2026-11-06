Cách dùng điện thoại phát hiện camera giấu kín ở khách sạn, nhà nghỉ

Bạn thường xuyên đi du lịch xa, hay đôi lúc vẫn lưu trú ở những khách sạn xa lạ và băn khoăn rằng liệu rằng bên trong căn phòng bạn ở liệu có bị gắn camera quay lén không? Bài viết sẽ chỉ ra cách đơn giản để phát hiện ra những thiết bị ghi hình giấu kín bằng chính chiếc smartphone nhỏ gọn của bạn.

Hình ảnh minh họa khung ghi hình camera tại một phòng nghỉ.

Theo đó, để kiểm tra các camera ngụy trang trong máy báo khói, củ sạc, khung ảnh, máy lọc không khí, TV, vòi hoa sen hoặc đèn, người dùng hãy kéo rèm, tắt đèn phòng và rà đèn pin quanh giường ngủ hay phòng tắm nhằm tìm ánh phản chiếu từ ống kính hoặc đèn LED.

Với gương soi, ánh đèn pin chiếu vào gương thật sẽ phản xạ lại và có khoảng trống khi đặt ngón tay lên mặt gương, trong khi gương hai chiều cho ánh sáng xuyên qua và tạo cảm giác ngón tay chạm trực tiếp vào ảnh phản chiếu. Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra khả năng nhận diện hồng ngoại của camera trước và sau bằng cách hướng vào điều khiển TV đang bấm nút, sau đó quét phòng tìm các chấm tím hoặc trắng phát ra từ camera quay đêm.

Do nhiều camera truyền dữ liệu qua Wi-Fi, du khách có thể dùng ứng dụng Fing, Net Analyzer hoặc WiFiman để tìm thiết bị lạ chứa chữ "cam", "camera" hay thuộc các hãng Wyze, Blink, TP-Link thông qua địa chỉ MAC và phân loại thiết bị.

Sử dụng camera điện thoại để phát hiện hồng ngoại từ camera ẩn.

Người dùng cũng nên kiểm tra danh sách mạng Wi-Fi khả dụng và kết nối Bluetooth để tìm tên thiết bị khả nghi, nhưng cần kết hợp rà soát vật lý vì máy in, TV vẫn hiện trên bản quét trong khi camera dùng thẻ nhớ cục bộ lại không xuất hiện.

Nếu nghi ngờ có thiết bị giám sát lén lút, bạn cần kiểm tra lại bằng cả phương pháp vật lý lẫn kỹ thuật số. Khi đã xác nhận, tuyệt đối không chạm vào thiết bị mà hãy chụp ảnh lại, báo cho cơ quan chức năng và thông báo cho bộ phận hỗ trợ của nền tảng đặt phòng.