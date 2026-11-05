82 thiết bị Xiaomi, Redmi và POCO sắp được lên đời HyperOS 4

Đợt phát hành đầu tiên sẽ bao gồm các mẫu flagship như Xiaomi 17 Ultra, dòng Xiaomi 17, Xiaomi 15 và 15 Ultra, cùng với một số mẫu Redmi Note 15 và Note 17, các biến thể của POCO F8 và X8, Leica Leitzphone, và dòng Xiaomi Pad 8.

HyperOS 4 đang bắt đầu được triển khai cho người dùng các thiết bị Xiaomi, Redmi và POCO.

Tiếp theo, từ giữa tháng 11, 16 thiết bị khác sẽ nhận được bản cập nhật HyperOS 4, bao gồm Xiaomi 15T, 15T Pro, dòng POCO F7 và F9, một số mẫu POCO X7 Pro, cùng với các máy tính bảng như Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini và Redmi Pad 2 Pro.

Cuối cùng, vào tháng 12, Xiaomi dự kiến sẽ phát hành bản cập nhật cho 33 thiết bị khác, trong đó có các mẫu flagship đời cũ như Xiaomi MIX Flip, dòng Xiaomi 14 và 13, các mẫu Xiaomi 14T và 13T, dòng Redmi Note 14, cùng nhiều điện thoại POCO F6, X6, X7 và dòng M, cũng như máy tính bảng Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 và nhiều phiên bản Redmi Pad 2 khác.

Kế hoạch triển khai cụ thể của Xiaomi.

Tổng cộng, Xiaomi sẽ cập nhật cho 82 thiết bị, bao gồm 67 điện thoại và 15 máy tính bảng thuộc các thương hiệu Xiaomi, Redmi và POCO. Công ty lưu ý rằng thời gian phát hành có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực, nhà mạng và từng mẫu máy cụ thể. Ngày phát hành chính xác cho từng thiết bị vẫn chưa được xác định, và thứ tự trong danh sách không phản ánh trình tự phát hành.

Một thông tin đáng chú ý là gói cập nhật có thể có dung lượng hơn 8 GB đối với người dùng phiên bản HyperOS 3 ổn định. Hiện tại, Xiaomi chưa công bố kế hoạch cho các bản cập nhật sau tháng 12. Nếu thiết bị của người dùng nằm trong danh sách, hãy theo dõi mục cập nhật hệ thống để nhận thông tin mới nhất. Quá trình triển khai bản cập nhật đã bắt đầu.