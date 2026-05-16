Apple chưa thể hoàn thiện công nghệ màn hình được kỳ vọng nhất trên iPhone

Thay vào đó, Apple hiện đang tập trung vào các mẫu iPhone Ultra màn hình gập và iPhone 20 Pro dự kiến ra mắt vào năm sau. Tuy nhiên, thông tin mới đây cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc hoàn thiện iPhone 20 Pro, chiếc điện thoại được kỳ vọng sẽ kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone với thiết kế hoàn toàn mới.

iPhone 20 Pro có thể chưa sở hữu màn hình mong ước của Apple cũng như người hâm mộ.

Báo cáo cho biết, Apple dự định trang bị cho iPhone 20 Pro màn hình tràn viền nhằm mang lại trải nghiệm không viền tuyệt đẹp mà không làm biến dạng nội dung hiển thị. Màn hình này được thiết kế để tạo cảm giác như đang lơ lửng trên thân máy, không có Dynamic Island hay lỗ khoét. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, màn hình này có nguy cơ bị biến dạng ở các cạnh cong và độ sáng cũng bị ảnh hưởng.

Cụ thể, loại màn hình mà Apple mong muốn cho iPhone 20 Pro vẫn chưa thể sản xuất. Lý do vì LG Display và Samsung Display đang chuẩn bị cơ sở sản xuất để tạo ra phiên bản màn hình tốt hơn, nhưng điều đó chỉ xảy ra vào năm 2028. Để kịp ra mắt iPhone 20 Pro vào dịp kỷ niệm 20 năm, Apple có thể chấp nhận một phiên bản thỏa hiệp, dẫn đến không đáp ứng được kỳ vọng ban đầu.

Đối với iPhone 18 Pro, Apple dự định giảm kích thước vùng Dynamic Island bằng cách di chuyển các thành phần Face ID xuống dưới màn hình. Tuy nhiên, các thử nghiệm cho thấy khả năng nhận diện khuôn mặt không đạt yêu cầu khiến Apple có thể không trang bị tính năng này cho iPhone 18 Pro.

Face ID dưới màn hình vẫn là một dấu hỏi dành cho iPhone 20 Pro.

Nhưng không dừng lại ở iPhone 18 Pro, những hình ảnh kết xuất gần đây cho thấy iPhone 20 Pro có màn hình cong nhưng lại có camera đục lỗ ở phía trên, điều này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng sản phẩm này có thiết kế Face ID dưới màn hình hay không.

Nếu cả iPhone 18 Pro và iPhone 20 Pro không đáp ứng được kỳ vọng, câu hỏi đặt ra là Apple sẽ sử dụng gì để thu hút người tiêu dùng trong tương lai?