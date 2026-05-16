3 tính năng đáng tiền trên iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro sẽ ra mắt vào mùa thu này và ba tính năng mới có thể nằm trong số những động lực hàng đầu để iFan "lên đời" mẫu điện thoại cao cấp mới nhất của Apple.

#1: Cải tiến camera mới

Nhà phân tích nổi tiếng - Mark Gurman cho biết, iPhone 18 Pro sẽ bao gồm “một số nâng cấp phần cứng camera lớn nhất trong lịch sử dòng sản phẩm này”.

Những tin đồn cho đến nay chỉ ra rằng iPhone 18 Pro sẽ có vài tính năng cụ thể:

- Khẩu độ thay đổi trên Camera chính

- Camera tele với khẩu độ rộng hơn

- Nút điều khiển camera được thiết kế lại

Việc thay đổi khẩu độ camera được kỳ vọng sẽ cho phép người dùng điều chỉnh độ sâu trường ảnh để phù hợp hoàn hảo với loại ảnh họ đang chụp.

Khẩu độ rộng hơn cho camera Telephoto sẽ cho phép hiệu suất chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn với các tùy chọn zoom 4x và 8x của iPhone. Và việc Apple thiết kế lại ứng dụng Camera Control có thể chứng minh rằng "ít hơn là nhiều hơn".

#2: Thời lượng pin tốt nhất từ ​​trước đến nay

iPhone 17 Pro đã có những cải tiến ấn tượng về thời lượng pin nhưng tin đồn cho thấy Apple sẽ kéo dài thời lượng pin hơn nữa trên iPhone 18 Pro.

Những cải tiến về pin được kỳ vọng trên iPhone 18 Pro:

- Pin có kích thước vật lý lớn hơn

- Chip A20 Pro mang lại hiệu quả cao hơn

- Modem C2 cũng tiết kiệm năng lượng hơn

Một thông tin rò rỉ hồi đầu năm nay cho thấy, pin của iPhone 18 Pro Max sẽ lớn hơn một chút. Bên cạnh đó, thời lượng pin của máy cũng sẽ được hưởng lợi từ quy trình 2nm của chip A20 Pro và việc chuyển từ modem 5G của Qualcomm sang modem C2 do Apple thiết kế.

Tất cả những điều này sẽ giúp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mang lại thời lượng pin tốt nhất từ ​​trước đến nay trên iPhone.

#3: Cập nhật thiết kế, bao gồm màu sắc flagship mới

Lịch sử đã chứng minh rằng khi một chiếc iPhone khác biệt rõ rệt qua từng năm, doanh số bán hàng sẽ tăng lên. Mặc dù iPhone 18 Pro có thể sẽ giữ nguyên hầu hết thiết kế so với phiên bản tiền nhiệm nhưng sẽ có ba cập nhật đáng chú ý về thiết kế.

Apple dự kiến ​​tiếp nối xu hướng màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange) phổ biến của iPhone 17 Pro bằng một màu sắc flagship độc đáo mới. Các nguồn tin rò rỉ cho biết, iPhone 18 Pro sẽ có sự kết hợp giữa màu đỏ tía, màu cà phê và màu tím đậm; những người khác gọi đó là màu đỏ đậm hoặc màu anh đào sẫm.

Cũng có thể mẫu flagship này sẽ có màu xám không gian/đen trong năm nay.

iPhone 18 Pro cũng sẽ khác biệt so với phiên bản năm ngoái bằng cách làm cho mặt kính phía sau có màu sắc đồng nhất hơn với lớp nhôm. Bằng cách đó, hai lớp hoàn thiện sẽ hòa quyện liền mạch hơn thay vì thiết kế hai tông màu.

Cuối cùng, vùng Dynamic Island của iPhone 18 Pro dự kiến ​​thu nhỏ khoảng 35%. Điều này sẽ giúp iPhone mới có diện tích màn hình sử dụng nhiều hơn so với bản tiền nhiệm.