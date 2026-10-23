Bao nhiêu pin mặt trời đủ cung cấp điện cho cả ngôi nhà quanh năm?

Năng lượng mặt trời đang trở thành một lựa chọn phổ biến cho nhiều hộ gia đình, mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc từ phía người tiêu dùng về công nghệ này. Khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét là lượng điện năng cần thiết để ngôi nhà hoàn toàn không phụ thuộc vào lưới điện.

Trong thực tế, câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mức tiêu thụ năng lượng của gia đình, loại và hiệu suất của các tấm pin mặt trời, cũng như vị trí địa lý và lượng ánh sáng mặt trời mà ngôi nhà nhận được. Đây là những yếu tố có thể thay đổi đáng kể theo mùa, đặc biệt kém vào mùa mưa.

Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), trung bình mỗi hộ gia đình ở Mỹ tiêu thụ khoảng 10.500 kilowatt-giờ (kWh) điện mỗi năm, tương đương với 875 kWh mỗi tháng hoặc 28,8 kWh mỗi ngày. Để xác định mức tiêu thụ năng lượng của gia đình, người dùng có thể kiểm tra hóa đơn tiền điện hoặc công tơ điện.

Để tính toán lượng điện mà mỗi tấm pin mặt trời có thể tạo ra, người dùng có thể nhân công suất của tấm pin với số giờ nắng cao điểm trung bình và hiệu suất của hệ thống. Ví dụ, một tấm pin 620 W ở vị trí có 4,89 giờ nắng cao điểm như Đà Nẵng và hiệu suất khoảng 80% sẽ tạo ra khoảng 2,43 kWh điện mỗi ngày.

Dựa trên mức này có thể đưa ra tính toán cho số tấm pin mà gia đình cần lắp đặt. Ví dụ tác giả bài viết ở Đà Nẵng sử dụng 8 tấm pin, tương ứng mức trung bình tạo ra khoảng 19,4 kWh điện mỗi ngày. Mặc dù vậy, vào những ngày mưa, lượng điện tạo ra từ 8 tấm pin này thậm chí chỉ đạt khoảng 1 kWh điện mỗi ngày, có nghĩa việc loại bỏ hoàn toàn điện lưới là không thể.

Cuối cùng, để xác định số lượng tấm pin cần thiết, người dùng hãy chia mức tiêu thụ năng lượng hằng tháng của gia đình cho công suất của một tấm pin mặt trời. Việc lắp đặt nhiều tấm pin hơn một chút so với nhu cầu thực tế sẽ giúp đảm bảo nguồn điện ổn định, tránh tình trạng thiếu hụt và phải phụ thuộc vào lưới điện.

Để tìm hiểu thêm về cách tính toán và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, người dùng có thể tham khảo các công cụ trực tuyến hoặc tìm đến các chuyên gia trong lĩnh vực này.