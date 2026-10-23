Nở rộ trào lưu dùng AI dọn dẹp quảng cáo và phần mềm rác trên Smart TV

Trước tình trạng Smart TV ngày càng chật chội vì quảng cáo, ứng dụng rác và hiện tượng giật lag, cộng đồng công nghệ đang lan truyền giải pháp sử dụng các tác tử trí tuệ nhân tạo (AI agent) để tinh giản hệ thống.

Xu hướng "vibe code" này cho phép người dùng chỉ cần mô tả nhu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI tự động can thiệp vào thiết bị, đưa TV trở về trạng thái hoạt động gọn nhẹ với giao diện sạch sẽ và tốc độ phản hồi nhanh hơn.

Một bài chia sẻ về phong trào "dọn rác" cho Smart TV.

Phương pháp trên hiện được áp dụng chủ yếu cho các dòng TV chạy hệ điều hành Android của Google và một số thiết bị Fire TV của Amazon, trong khi các nền tảng của Roku, Samsung, LG hay Hisense chưa được hỗ trợ.

Để thực hiện, người dùng được hướng dẫn kết nối máy tính với TV qua chế độ gỡ lỗi USB (USB debugging) và sử dụng công cụ Claude Code từ tài khoản Pro trị giá 20 USD mỗi tháng của Anthropic, hoặc các mô hình AI lập trình tương đương như ChatGPT.

Một số thảo luận về việc tinh gọn lại Smart TV bằng AI.

Hai giải pháp nổi bật nhất trong trào lưu này là "dumbtv" và "cleanyourtv", là dự án do người dùng X mang tên Gathin T. khởi xướng và đã thu hút tới 7,8 triệu lượt xem. YouTuber Ansub Khan giải thích rằng Claude Code sẽ quét toàn bộ ứng dụng trên TV để phân loại, sau đó vô hiệu hóa bloatware, tắt các dịch vụ chạy ngầm, ngăn thiết bị tự mở truyền hình trực tiếp và thiết lập màn hình chính mới mà không xóa vĩnh viễn dữ liệu. Mọi thay đổi đều có thể đảo ngược dễ dàng thông qua một kịch bản khôi phục (restoration script) do chính AI cung cấp.

Giao diện của dịch vụ CleanYourTV đang rất nổi tiếng.

Sức hút của trào lưu này xuất phát từ thực trạng Smart TV bị phàn nàn vì tích hợp micrô nhận diện từ khóa và công nghệ nhận dạng nội dung tự động (ACR) để thu thập thói quen xem nhằm phục vụ quảng cáo cá nhân hóa.

Tuy nhiên, theo ghi nhận từ trang công nghệ TechCrunch, quá trình này vẫn tiềm ẩn rủi ro khi AI có thể hiểu sai câu lệnh, vô hiệu hóa nhầm gói phần mềm quan trọng, thậm chí đã có trường hợp người dùng làm hỏng hoàn toàn (brick) thiết bị Android TV hoặc bị treo giữa chừng trên Fire TV.

Dù có nguy cơ phát sinh lỗi kỹ thuật đòi hỏi người dùng phải cẩn trọng, các thủ thuật sử dụng AI vẫn mang đến giải pháp khả thi để giải phóng thiết bị khỏi phần mềm rác và gián điệp phiền toái. Sự tinh giản này giúp tối ưu hóa đáng kể tốc độ xử lý và cải thiện trải nghiệm nghe nhìn cho các thiết bị truyền hình thông minh hiện nay.