Vì sao Nokia 3310 bền đến mức trở thành huyền thoại của làng điện thoại?

Mặc dù không hoàn toàn “bất khả phá hủy”, nhưng Nokia 3310 được biết đến với thiết kế chắc chắn và độ bền vượt trội. Trong thời đại mà smartphone thường gặp vấn đề với màn hình dễ vỡ, Nokia 3310 nổi bật nhờ vào màn hình nhỏ 84 x 48 pixel được bảo vệ bởi lớp nhựa dày, thay vì kính. Hình dáng nhỏ gọn và lớp vỏ ngoài dày giúp nó khó bị uốn cong, trong khi bàn phím cao su đơn giản giảm thiểu các bộ phận cơ khí dễ hỏng.

Nokia 3310 từng được khen là huyền thoại "bất khả phá hủy".

Nokia 3310 đã mở đường cho nhiều phiên bản khác như Nokia 3315, 3330, 3390 và 3395, trong số này mẫu Nokia 3315 là phiên bản nâng cấp chủ yếu sửa lỗi. Vào năm 2005, Nokia đã ngừng sản xuất dòng điện thoại này để chuyển sang các mẫu mới hơn với màn hình màu và camera. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu như BlackBerry đã khiến Nokia phải thay đổi chiến lược.

Nokia 3310 có thực sự “bất khả phá hủy”?

Trong thực tế, danh tiếng “bất khả phá hủy” của Nokia 3310 đã bắt đầu lan rộng trên mạng xã hội, khi nhiều người thử nghiệm độ bền của nó. Tuy nhiên, không phải lúc nào thiết bị cũng vượt qua thử thách.

Quay trở lại năm 2017, phiên bản tái thiết kế của Nokia 3310 được HMD tạo ra, và sản phẩm nhanh chóng thể hiện khi có thể “sống sót” sau cú rơi từ tầng 4 xuống sàn nhà. Mặc dù vậy, trong một thử nghiệm năm 2021, TechRax đã thả một chiếc Nokia 3310 nguyên bản từ tầng 20 và nó đã vỡ thành nhiều mảnh, mặc dù không rõ liệu thiết bị có hoạt động trở lại hay không.

Phiên bản tái thiết kế của Nokia 3310 được HMD Global giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2017.

Được biết, khi kỷ nguyên smartphone thực sự bắt đầu vào năm 2007, thời điểm iPhone thế hệ đầu tiên ra mắt, Nokia đã chuyển sang sử dụng hệ điều hành Windows Phone cho dòng Lumia. Vào năm 2014, Microsoft mua lại mảng kinh doanh điện thoại của Nokia, biến nó thành Microsoft Mobile và loại bỏ tên Nokia khỏi các sản phẩm Lumia. Từ năm 2016, điện thoại Nokia đã trở lại thị trường thông qua thỏa thuận cấp phép với HMD Global, công ty đã phát hành phiên bản làm lại của Nokia 3310 vào năm 2017 với bàn phím cổ điển, màn hình màu và camera.

Mặc dù HMD vẫn sử dụng tên Nokia cho các điện thoại phổ thông hiện nay, nhưng công ty đã rút khỏi thị trường Mỹ vào năm 2025, khiến các sản phẩm mang thương hiệu Nokia không còn được bán tại đây. Bất chấp sự suy giảm, Nokia 3310 vẫn là một biểu tượng không thể quên trong lòng người tiêu dùng, thể hiện sức mạnh của thiết kế bền bỉ trong thế giới công nghệ ngày nay.