Trung Quốc tháo chip nhớ từ iPhone cũ để lắp vào smartphone thương hiệu khác

Trong năm nay, giá bộ nhớ đã đạt mức kỷ lục, nhưng việc tìm mua vẫn gặp nhiều khó khăn. Để đối phó với tình trạng này, các nhà sản xuất smartphone tại Trung Quốc đã bắt đầu tìm kiếm linh kiện cần thiết trên thị trường thứ cấp. Các công ty tái chế rác thải điện tử địa phương đã thành lập doanh nghiệp chuyên cung cấp bộ nhớ đã qua sử dụng để lắp đặt vào các thiết bị mới.

iPhone cũ trở thành nguồn cung cấp chip nhớ chất lượng.

Theo báo cáo từ trang Technews (Đài Loan), tình trạng thiếu chip nhớ đang buộc một số nhà sản xuất smartphone phải tìm đến thị trường thiết bị di động cũ. Tại Thâm Quyến, một “chợ trời” đã xuất hiện, nơi các linh kiện đã qua sử dụng được bán riêng lẻ, không kèm theo thiết bị ban đầu. Ngoài ra, iPhone cũ cũng có thể được sử dụng làm nguồn cung cấp linh kiện, mặc dù bộ nhớ trích xuất từ chúng có thể sẽ được lắp vào điện thoại của thương hiệu khác.

Sự phát triển của thị trường này được thúc đẩy bởi nhu cầu cao, với giá cả hiện đạt khoảng 75 USD cho mỗi chip nhớ. Một công ty tái chế rác thải điện tử của Trung Quốc đã mua khoảng 1.000 smartphone bị lỗi vào tháng 3/2026 để chiết xuất chip nhớ và các linh kiện chức năng khác từ hơn 600 chiếc. Mỗi chiếc điện thoại bị lỗi có giá khoảng 15 USD, và nếu chip nhớ được chiết xuất có thể bán với giá cao hơn, mô hình kinh doanh này rõ ràng mang lại lợi nhuận.

Mặc dù không phải mọi thiết bị đều phù hợp với linh kiện cũ.

Mặc dù vậy, báo cáo cho biết, chip nhớ đã qua sử dụng thường không phù hợp cho các smartphone cao cấp, mà chỉ giới hạn ở phân khúc thiết bị cấp thấp. Hơn nữa, mô hình kinh doanh này cũng gặp phải một số hạn chế, bởi không phải tất cả các chip trong điện thoại đã qua sử dụng đều giữ được chức năng. Việc tháo dỡ, kiểm tra và chuẩn bị chúng để bán lại cũng tốn thời gian và chi phí.

Bên cạnh đó, người mua những “chip đã qua sử dụng” có thể gặp phải vấn đề tương thích. Cuối cùng, khi thị trường bộ nhớ bão hòa với các chip mới, giá trên thị trường thứ cấp sẽ giảm, khiến các hoạt động này trở nên không còn khả thi về mặt kinh tế.