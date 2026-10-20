HOT: Mô hình iPhone 18 đã xuất hiện

Thời điểm ra mắt iPhone 18 đang đến gần, kéo theo đó là hàng loạt thông tin rò rỉ xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Trong khi sự chú ý đang đổ dồn vào dòng iPhone Duo, mẫu flagship "tiêu chuẩn" sắp tới vẫn có thể mang đến nhiều điều bất ngờ.

Mô hình iPhone 18 hé lộ thiết kế sơ bộ

Mới đây, nguồn tin MajinBu vừa chia sẻ hình ảnh được cho là mô hình của chiếc iPhone 18 sắp ra mắt, cho thấy mặt lưng thiết bị với tông màu đỏ rượu (Burgundy). Thoạt nhìn, mẫu iPhone mới này hoàn toàn khác biệt so với iPhone 17.

iPhone 17.

Hãy lấy cụm camera làm ví dụ. Hai ống kính vẫn nằm ở góc trên bên trái, giống như trên iPhone 17. Tuy nhiên, khác với phiên bản tiền nhiệm, mô hình này cho thấy phần khung camera trải dài khắp toàn bộ phần trên của mặt lưng, tạo nên một diện mạo khác biệt hoàn toàn.

Sự khác biệt chưa dừng lại ở đó. Trong khi iPhone 17 sở hữu mặt lưng liền mạch, đồng nhất, mô hình này lại để lộ các nam châm MagSafe thông qua một tấm ốp.

iPhone 18 liệu có thành công?

Đối với những người yêu thích điện thoại màn hình gập, iPhone Duo có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất. Những ai tìm kiếm trải nghiệm chuyên nghiệp (pro-grade) chắc chắn sẽ hướng tới dòng iPhone 18 Pro thay vì để mắt đến iPhone 18. Vậy, vị trí của chiếc iPhone này nằm ở đâu?

Mô hình iPhone 18.

Thực tế, iPhone 18 chính là sản phẩm dành cho số đông người dùng. iPhone 17 từng được ghi nhận là mẫu điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới và việc iPhone 18 ra mắt muộn hơn dự kiến ​​có thể càng làm tăng thêm sự quan tâm từ phía người dùng. Điều này kết hợp với việc nâng cấp thông số kỹ thuật có thể biến iPhone 18 thành một trong những chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới vào năm 2027.

Khi nào iPhone 18 sẽ ra mắt?

Vào năm 2026, Apple đã thực hiện một thay đổi đáng kể trong lịch trình ra mắt sản phẩm. Hãng đã giới thiệu các mẫu iPhone Pro (iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max) vào tháng 9, thời điểm ra mắt iPhone 18 vẫn còn là một ẩn số.

Dựa trên các báo cáo từ những nguồn tin rò rỉ uy tín, có khả năng iPhone 18 sẽ được trình làng vào khoảng mùa xuân năm 2027.

Top smartphone "bán chạy" nhất quý 2/2025 và quý 2/2026.

Thiết kế đồn đoán của iPhone 18 lúc này đã khiến sản phẩm trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết. tất nhiên, thiết kế của iPhone 17 năm ngoái cũng rất đẹp. Việc tinh chỉnh 1 chi tiết nhỏ cũng đủ để iPhone 18 ghi điểm trong lòng người hâm mộ.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về mẫu iPhone này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc!