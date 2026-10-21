iFan có thể chờ đợi gì vào năm 2027?

Các đơn đặt hàng trước cho iPhone Duo vừa mới bắt đầu, cặp iPhone 18 Pro đã có mặt trên thị trường được khoảng một tháng. Hiện tại, iPhone Duo đang rơi vào tình trạng cháy hàng đến tận tháng 1 vì vậy dù bạn có đang cân nhắc mua những chiếc điện thoại này hay không, thì đây cũng là thời điểm thích hợp để nghĩ về những sản phẩm sắp ra mắt tiếp theo.

Ảnh concept iPhone 20 Pro.

Năm 2027 sẽ là một năm khá quan trọng đối với các dòng iPhone của Apple. Trước hết, hãng sẽ tiếp tục phát triển dòng iPhone 18 sau khi áp dụng lịch trình ra mắt chia làm nhiều đợt vào tháng trước. Sau đó, vào mùa thu, Apple sẽ giới thiệu một loạt các mẫu flagship mới để kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt iPhone.

Mùa xuân năm 2027

iPhone 18

Lần đầu tiên, Apple sẽ giới thiệu phiên bản iPhone tiêu chuẩn vào mùa xuân. Các nâng cấp cụ thể cho iPhone 18 vẫn chưa rõ ràng nhưng có tin đồn cho rằng máy sẽ được tăng dung lượng RAM. Nhiều khả năng, thiết bị cũng sẽ có những cải tiến về khả năng tản nhiệt cùng với sự xuất hiện của modem Apple C2 mới.

Ảnh minh họa.

Cũng có khả năng Apple sẽ tinh chỉnh thiết kế để đồng bộ hơn với iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro.

Chiếc điện thoại chắc chắn sẽ được trang bị chip A20 và có thể sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm 899 USD – mức giá đã được điều chỉnh tăng từ 799 USD vào tháng trước.

iPhone 18e

Mẫu iPhone này nhiều khả năng chỉ là bản nâng cấp chip từ A19 lên A20, dự kiến ​​ra mắt vào mùa xuân cùng với iPhone 18. Trước đó trong năm nay, các báo cáo cho biết Apple sẽ sử dụng chung nhiều linh kiện giữa iPhone 18 và iPhone 18e, tuy nhiên vẫn chưa rõ điều này sẽ mang lại thay đổi cụ thể nào cho các thiết bị.

iPhone Air 2

Trong số các mẫu iPhone dự kiến ​​ra mắt vào mùa xuân, đây chính là sản phẩm đáng mong đợi nhất. Sau khi mẫu iPhone Air đầu tiên nhận được phản hồi không mấy mặn mà, Apple đã quyết định quay lại giai đoạn thiết kế ban đầu để điều chỉnh cấu trúc, tích hợp thêm camera góc siêu rộng (ultrawide) vào thiết bị. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc điện thoại đã không thể ra mắt vào tháng trước.

Ảnh concept iPhone Air 2.

Thực tế, camera góc siêu rộng không quá quan trọng; tuy nhiên, vì nhiều người thường mặc định điện thoại chỉ có một camera ở mặt lưng là sản phẩm kém cao cấp hơn nên việc bổ sung này có lẽ sẽ trở thành một nâng cấp thiết yếu để thúc đẩy doanh số. Hơn nữa, việc chụp ảnh góc siêu rộng cũng khá thú vị.

Dù chưa có xác nhận chính thức nhưng khả năng cao là mẫu iPhone này sẽ sở hữu khu vực Dynamic Island nhỏ gọn hơn, tương tự như trên iPhone 18 Pro. Nhiều khả năng iPhone Air 2 cũng sẽ được nâng cấp từ modem C1X lên thế hệ C2 của Apple.

Máy cũng sẽ được trang bị viên pin lớn hơn với dung lượng lên tới 3500mAh – cải thiện khoảng 10% so với phiên bản iPhone Air tiền nhiệm.

Mùa thu năm 2027

iPhone 20 Pro

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone, Apple dự kiến ​​trình làng một mẫu iPhone với thiết kế hoàn toàn mới. Theo các thông tin rò rỉ, thiết bị này sẽ sử dụng chất liệu kính nhiều hơn, viền màn hình mỏng hơn đáng kể và loại bỏ kiểu thiết kế cạnh phẳng. Ngoài ra, phần Dynamic Island cũng sẽ được thu nhỏ đáng kể, có thể đi kèm camera selfie dạng đục lỗ và công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình.

Ảnh concept iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max.

Dòng iPhone 20 Pro sẽ có hai tùy chọn kích thước màn hình lớn hơn là 6,4 inch và 7 inch nhờ vào việc tối ưu hóa viền màn hình.

Nếu bạn đang cân nhắc mua iPhone 18 Pro, “iPhone 20 Pro” chính là chiếc điện thoại đáng để chờ đợi hơn cả.

iPhone Duo 2

iPhone Duo.

Cuối cùng, vào mùa thu năm tới, Apple sẽ ra mắt phiên bản kế nhiệm của dòng iPhone Duo - iPhone Duo 2. Hiện chưa có nhiều tin đồn đáng kể về chiếc điện thoại này. Giới chuyên gia kỳ vọng, sản phẩm sẽ có Face ID và hệ thống camera cải tiến. Tất nhiên, iPhone Duo 2 cũng sẽ đi kèm Apple Silicon tiếp theo với con chip A21 Pro.