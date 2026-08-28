iFan kỳ vọng gì ở iPhone 18 Pro?

iPhone 18 Pro là một trong những smartphone được chú ý nhất năm nay, không hẳn vì sở hữu pin lớn nhất, màn hình sáng nhất hay hệ thống camera mạnh nhất mà bởi sức ảnh hưởng của Apple đối với toàn ngành.

iPhone 18 Pro có sức ảnh hưởng quá lớn

Những thay đổi trên iPhone thường nhanh chóng trở thành xu hướng, được các "đối thủ" tham khảo, từ thiết kế bo góc đến cách bố trí nút điều khiển hay trải nghiệm phần mềm. Vì vậy, một sản phẩm tốt không chỉ có ý nghĩa với người mua iPhone mà còn có thể tạo áp lực để Samsung, Google và các hãng khác cải thiện thiết bị của mình.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Khái niệm “tốt” tất nhiên phụ thuộc vào nhu cầu. Có người ưu tiên thời lượng pin, người khác quan tâm màn hình, hiệu năng hoặc camera. Tuy nhiên, với một mẫu flagship có giá cao, yếu tố quan trọng hơn cả là sự hoàn thiện tổng thể. Người dùng không chỉ cần một thiết bị có thông số ấn tượng trên giấy mà còn kỳ vọng sản phẩm hoạt động ổn định ngay từ ngày đầu.

Galaxy S26 Ultra và Pixel 11 vẫn gặp lỗi

Galaxy S26 Ultra là ví dụ đáng chú ý. Một số người dùng đã phản ánh hiện tượng ám đỏ trên màn hình, đặc biệt dễ nhận thấy khi hiển thị nền trắng hoặc các màu sáng. Vấn đề này là liên quan đến phần mềm thay vì lỗi phần cứng nghiêm trọng và Samsung được cho là đang phát triển bản cập nhật để điều chỉnh hiệu chuẩn màn hình.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Dù vậy, việc một mẫu smartphone cao cấp xuất hiện lỗi hiển thị ngay sau khi bán ra vẫn có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm. Những báo cáo đầu tiên xuất hiện từ khoảng giữa tháng 7, đồng nghĩa một số người dùng phải chờ trong nhiều tuần để giải quyết vấn đề. Với thiết bị ở phân khúc cao cấp, đây là khoảng thời gian không nhỏ.

Pixel 11 lại gặp một vấn đề khác liên quan đến khả năng tương thích game. Một số báo cáo cho biết thiết bị gặp khó khăn khi chạy Genshin Impact, một trong những tựa game di động phổ biến hiện nay. Vấn đề liên quan tới GPU PowerVR trên chip Tensor G6. Một số nguồn nhận định GPU chưa đáp ứng yêu cầu của trò chơi trong khi Google cho rằng game cần được tối ưu tốt hơn.

Từ góc độ người dùng, nguyên nhân thuộc về Google hay nhà phát triển game không phải vấn đề quan trọng nhất. Nếu một smartphone flagship không vận hành ổn định với một trò chơi phổ biến, trải nghiệm thực tế vẫn bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, Pixel 10 trước đó cũng từng gặp các hiện tượng như nhấp nháy, xé hình, nhân vật không hiển thị và crash khi chơi Genshin Impact.

Flagship cần hoàn thiện ngay khi xuất xưởng

Những trường hợp trên cho thấy “tốt” không đồng nghĩa với việc phải sở hữu mọi công nghệ mới nhất. Một chiếc flagship có thể không đứng đầu ở mọi thông số nhưng vẫn tạo được trải nghiệm tốt nếu phần cứng và phần mềm phối hợp ổn định.

Với iPhone 18 Pro, điều đáng kỳ vọng vì thế không chỉ nằm ở những nâng cấp phần cứng được đồn đoán mà còn ở mức độ hoàn thiện khi sản phẩm đến tay người dùng. Apple cần hạn chế các lỗi phần mềm nhỏ, vấn đề tương thích hoặc những bất tiện đáng lẽ có thể được phát hiện trong quá trình kiểm thử.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Điều này càng quan trọng khi người dùng phải bỏ ra hơn 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) cho một chiếc smartphone. Việc chờ bản cập nhật để sửa những lỗi cơ bản sau khi mua máy có thể khiến lợi thế của một thiết bị cao cấp bị giảm đáng kể.

Một flagship không thể tránh hoàn toàn mọi lỗi bởi hệ thống phần cứng và phần mềm ngày càng phức tạp. Nhưng nếu iPhone 18 Pro có thể mang đến trải nghiệm ổn định, tương thích tốt với ứng dụng phổ biến và được tối ưu ngay từ thời điểm bán ra, Apple sẽ tạo ra một tiêu chuẩn mà các "đối thủ" khó có thể bỏ qua.