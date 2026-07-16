Sau trận Argentina - Anh, dân mạng "lãng quên trọng tài" nhưng réo tên... HLV Thomas Tuchel

Trước khi trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh diễn ra, không chỉ Lionel Messi hay dàn sao của Tam Sư mà trọng tài Ismail Elfath cũng được nhắc tới khá nhiều. Không ít người hâm mộ lo ngại vị "vua áo đen" có thể đưa ra những quyết định gây tranh cãi, thậm chí có xu hướng tạo lợi thế cho Messi cũng như nhà đương kim vô địch thế giới.

Thế nhưng, kịch bản như tưởng tượng đã không xảy ra. Ngay từ hiệp một, trận đấu diễn ra với cường độ rất cao. Hai đội liên tục va chạm, tạo ra hơn 20 pha phạm lỗi, buộc trọng tài Ismail Elfath phải làm việc hết công suất. Dù vậy, ông kiểm soát trận đấu khá chắc tay, xử lý dứt khoát các tình huống nóng và không đưa ra quyết định nào gây tranh cãi lớn.

Sau tiếng còi mãn cuộc, thay vì trở thành tâm điểm như nhiều người dự đoán, vị trọng tài người Mỹ gần như rơi vào quên lãng. Không chỉ bởi các quyết định của bản thân ông mà còn do Argentina đã giành chiến thắng đầy thuyết phục để góp mặt ở trận chung kết, khiến còn các cuộc tranh luận về công tác cầm còi cũng nhanh chóng lắng xuống.

Trọng tài rơi vào quên lãng, và làn sóng trách móc chuyển sang HLV tuyển Anh.

Trên nhiều diễn đàn bóng đá, không ít người hâm mộ hài hước thừa nhận họ đã "mất mục tiêu đổ lỗi". Một fanpage đăng dòng trạng thái: "Trọng tài Ismail Elfath - người rơi vào quên lãng nhanh nhất hôm nay", thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau chưa đầy một giờ.

Phần bình luận cũng ngập tràn những lời bông đùa. Tài khoản Ngọc Hoa viết: "Ủa sao không thấy đổ lỗi trọng tài nữa nhỉ. Hay bận nhập tịch TBN".

Tài khoản Tom Tom bình luận: "Ricons cắn răng nhập tịch TBN sau trận này".

Trong khi đó, Nguyen Trung Hieu nhận xét: "Nay chắc không đổ trọng tài được rồi nhỉ :))".

Tài khoản Hoàng Khánh cũng để lại bình luận: "Không thấy Ricon đổ lỗi cho tài nữa ta".

Một người dùng khác là Linh Đinh cho rằng: "Hiệp 1 ông ấy bắt quá bản lĩnh".

Ở chiều ngược lại, vẫn có những ý kiến hài hước cho rằng nếu không thể chỉ trích trọng tài thì người hâm mộ sẽ chuyển sang "mổ xẻ" các quyết định chiến thuật. Tài khoản Bảo Trần viết: "Nay nghỉ mùa tài chuyển qua mùa HLV tuyển Anh luôn rồi". Thật vậy, HLV tuyển Anh đã trở thành nhân vật bị lên án bởi các quyết định thay người và chiến thuật phòng thủ ở hiệp 2.

Việc Ismail Elfath không trở thành tâm điểm sau trận đấu cũng phản ánh một thực tế hiếm thấy ở những trận cầu đỉnh cao. Khi các quyết định quan trọng đều được xử lý hợp lý, sự chú ý quay trở lại với diễn biến trên sân. Và ở trận bán kết này, màn trình diễn thuyết phục của Messi cùng các đồng đội mới là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất, thay vì những tranh cãi về tiếng còi của trọng tài như nhiều người từng lo ngại trước giờ bóng lăn.