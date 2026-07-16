Dân mạng "sốc nặng" khi biết IShowSpeed mặc áo tuyển Anh ở trận bán kết với Argentina

Sau khi Argentina đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2 - 1 để giành vé vào chung kết World Cup 2026, cái tên iShowSpeed một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nguyên nhân lần này không đến từ những màn hò hét quen thuộc của nam streamer người Mỹ, mà bởi chiếc áo tuyển Anh anh mặc khi theo dõi trận bán kết.

IShowSpeed mặc áo tuyển Anh, và tuyển Anh đã thua cuộc.

Trước giờ bóng lăn, iShowSpeed xuất hiện trên khán đài với chiếc áo trắng của "Tam sư", liên tục cổ vũ tuyển Anh và không giấu sự phấn khích. Việc nam streamer lựa chọn màu áo của đại diện châu Âu ngay lập tức khiến nhiều người nhớ đến "lời nguyền" đã gắn với anh suốt hành trình World Cup 2026.

Diễn biến trên sân càng khiến câu chuyện được nhắc đến nhiều hơn. Tuyển Anh là đội mở tỷ số trước và tạo ra không ít khó khăn cho nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, Argentina vùng lên mạnh mẽ ở quãng thời gian cuối trận. Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa trước khi Lautaro Martinez lập công trong thời gian bù giờ, hoàn tất màn lội ngược dòng để đưa đại diện Nam Mỹ vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội tràn ngập những bài đăng nhắc đến iShowSpeed. Không ít người hài hước cho rằng "lời nguyền áo đấu" của nam streamer đã quay trở lại sau một trận đấu tưởng chừng tuyển Anh nắm nhiều lợi thế.

Tài khoản Hoàng Long bình luận: "Thấy Speed mặc áo Anh là mình có linh cảm không lành rồi". Tài khoản Minh Khoa viết: "Đổi từ áo Argentina sang áo Anh là kết quả đảo chiều luôn". Trong khi đó, tài khoản Đức Huy hài hước: "Argentina nên cảm ơn Speed vì phút chót đổi phe".

Không ít người còn gọi vui iShowSpeed là "thánh ngược kèo" của World Cup 2026. Trước đó, anh từng mặc áo Ai Cập trước trận gặp Australia và đại diện châu Phi sau đó phải dừng bước sau loạt sút luân lưu. Đến tứ kết, nam streamer tiếp tục khoác áo Na Uy khi đội bóng Bắc Âu chạm trán tuyển Anh và "Viking" cũng phải chia tay giải đấu.

Điểm đặc biệt là Argentina từng được xem như đội hiếm hoi "phá dớp" của iShowSpeed. Ở trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, nam streamer có mặt trên khán đài và mặc áo tuyển Argentina để cổ vũ Lionel Messi cùng các đồng đội. Trái với chuỗi kết quả trước đó, Argentina vẫn giành chiến thắng để ghi tên mình vào bán kết.

Dẫu vậy, đến trận bán kết, iShowSpeed lại đổi sang khoác áo tuyển Anh. Sau khi "Tam sư" để Argentina ngược dòng 2 - 1, cộng đồng mạng lập tức cho rằng "lời nguyền" quen thuộc đã trở lại. Nhiều bài đăng cũ về chuỗi dự đoán ngược của nam streamer tiếp tục được chia sẻ với hàng nghìn lượt tương tác.

Tất nhiên, đây chỉ là những câu chuyện mang tính giải trí của cộng đồng mạng. Kết quả trên sân vẫn được quyết định bởi màn trình diễn của các cầu thủ. Dẫu vậy, với sức ảnh hưởng của một trong những streamer nổi tiếng nhất thế giới, mỗi lần iShowSpeed xuất hiện cùng màu áo của một đội tuyển đều nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bóng đá bàn tán sôi nổi, và trận bán kết giữa Anh với Argentina không ngoại lệ.