iPhone 18 Pro Max có vỏ nhôm mềm, dễ móp và trầy xước hơn

Một chiếc iPhone 18 Pro Max Prime Master Diamond - 0.79 CT hoàn chỉnh với những vật liệu kim hoàn cao cấp vừa chính thức ra lò. Khác với các phương thức chế tác mạ vàng bề mặt vốn xuất hiện phổ biến ngay khi Apple vừa mở bán thiết bị mới, quy trình ra đời của iPhone 18 Pro Max Prime Master Diamond - 0.79 CT đòi hỏi tận 9 ngày làm việc của các nghệ nhân.

iPhone 18 Pro Max Prime Master Diamond - 0.79 CT.

Theo chia sẻ từ đơn vị chế tác G'Ace International, thế hệ iPhone 18 Pro Max năm nay đặt ra những bài toán kỹ thuật vô cùng phức tạp khi chất liệu hợp kim nhôm nguyên bản của khung vỏ có sự thay đổi đáng kể: Nhôm mềm hơn, dễ móp và trầy xước hơn hẳn, đồng thời đặc tính bề mặt khiến quy trình xử lý mạ trở nên khó khăn hơn nhiều so với thế hệ tiền nhiệm. Thêm vào đó, cụm viền camera kích thước siêu lớn cũng buộc đội ngũ kỹ thuật phải tái thiết lập toàn bộ thông số sản xuất từ con số không.

Đứng trước thách thức đó, thay vì giữ nguyên nẹp khung nhôm dễ tổn hại, đội ngũ chế tác đã thay thế toàn bộ các chi tiết ngoại quan chịu lực bằng những vật liệu kim loại cao cấp, nhằm tối ưu độ bền cơ học và mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, đầm tay nhất cho người sử dụng.

Điểm nhấn trước hết nằm ở cụm ba viền camera được tái thiết kế hoàn toàn từ chất liệu thép không gỉ 304L kết hợp Titanium siêu bền, bao quanh là hàng kim cương thiên nhiên trắng được đính lấp lánh xung quanh từng ống kính. Đặc biệt, điểm nhấn đắt giá và mang tính nhận diện cốt lõi của siêu phẩm này nằm ở viên kim cương trung tâm mang tên Prime Element đặt tại vị trí giao điểm giữa ba ống kính camera.

Để tạo nên viên đá “nguyên tố gốc” này, họ đã tuyển chọn những phôi kim cương nuôi cấy HPHT hình tròn có nước màu đẹp, độ sạch cao, đường kính từ 7,3 - 7.9mm cùng khối lượng ban đầu xấp xỉ 1,5 - 1,8 carat. Phôi kim cương được mài cắt theo chuẩn Trillion-Cut thành viên kim cương tam giác đều có độ dài cạnh 6,3mm và đạt trọng lượng hoàn thiện 0,79 CT, tỏa ra hiệu ứng khúc xạ ánh sáng lộng lẫy từ mọi góc nhìn.

Ngoại trừ phím Camera Control giữ nguyên kết cấu cảm ứng nguyên bản của Apple, toàn bộ hệ thống phím bấm vật lý còn lại cũng được gia công lại bằng thép không gỉ cứng cáp thay cho hợp kim nhôm, đồng thời đính kim cương cao cấp nhằm bảo đảm độ bền dài lâu và mang lại độ phản hồi lực bấm giòn giã.

Theo công bố của nhà chế tác, iPhone 18 Pro Max Prime Master Diamond - 0.79 CT được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 10 chiếc trên toàn thế giới. Giá thương mại niêm yết của phiên bản này là 239 triệu đồng cho bản tiêu chuẩ. Ngoài ra còn có phiên bản logo "Táo khuyết" khảm kim cương Baguette, giá 289 triệu đồng.