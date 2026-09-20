iFan nói gì về màu đỏ "burgundy" trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max?

iPhone 18 Pro Max có màu mới so với trước là đỏ "burgundy" và băng thanh.

"Cơn sốt" iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã cho thấy sức "nóng" khi hàng chục ngàn máy đã được trao tới các iFan tại Việt Nam trong hai ngày đầu mở bán. Trong đó, TGDĐ - TopZone đã giao hơn 20.000 máy chỉ trong ngày đầu tiên, còn với FPT Shop là khoảng 3.000.

Một hệ thống nhỏ hơn như Minh Tuấn Mobile cũng đã bàn giao 1.090 máy đến tay khách hàng trong ngày đầu, gấp hơn 2 lần so với kế hoạch 500 máy đặt ra ban đầu. Bước sang ngày thứ hai, hệ thống đã giao thêm 600 máy và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Để kịp tiến độ, AAR này cũng đã tăng cường nhân sự và kéo dài thời gian phục vụ tại các điểm bán.

Còn Di Động Việt đã trao hơn 500 máy tới khách hàng. Hiện, iPhone 18 Pro Max bản 256GB màu đỏ "burgundy" và băng thanh đang khan hàng hơn so với các màu còn lại. Sau mở bán, hệ thống ghi nhận sự chuyển biến trong xu hướng lựa chọn màu sắc, trong đó màu xanh băng thanh đang có sức hút tích cực hơn và tỷ trọng lựa chọn tăng so với giai đoạn đặt trước.

Tương tự, đại diện Hoàng Hà Mobile thông tin: "Sau khi trực tiếp trải nghiệm máy trưng bày, chúng tôi ghi nhận khách hàng có xu hướng thích và chọn màu xanh băng thanh nhiều hơn, so với giai đoạn đặt trước phần lớn khách hàng thích đặt màu đỏ".

CellphoneS chưa cập nhật số liệu tổng của 2 ngày mở bán nhưng trước đó vào ngày đầu mở bán, hệ thống đã đạt gần 10.000 đơn hàng, chiếm 20% tổng lượng đơn đặt trước. iPhone 18 Pro Max nhanh chóng "cháy hàng" dung lượng 256GB màu đỏ và băng thanh đúng như tỷ lệ đăng ký.

Như vậy, chỉ mới tính tổng các hệ thống nói trên thì lượng iPhone 18 Pro/Pro Max đã bán ra là hơn 35.000 máy.

Hàng chục ngàn chiếc iPhone 18 Pro series đã được trao tới các iFan tại Việt Nam.

Tranh luận về màu đỏ "burgundy'

Sau khi sở hữu những chiếc iPhone 18 Pro/Pro Max đầu tiên với màu sắc mới, iFan Việt đã chia sẻ nhiều hình ảnh thực tế của sản phẩm trên mạng xã hội, tạo ra các cuộc tranh luận. Tông đỏ mới khiến một bộ phận người dùng thích thú vì khác biệt, trong khi những người khác cho rằng màu máy không đẹp như kỳ vọng và dễ lộ dấu vân tay.

Qua hình ảnh được đăng tải, phiên bản màu đỏ "burgundy" có tông đỏ pha tím, tương đối trầm ấm và thay đổi sắc độ tùy điều kiện ánh sáng. Khi đặt trong môi trường nhiều ánh sáng, màu máy thể hiện rõ sắc đỏ hơn, còn ở điều kiện thiếu sáng lại có xu hướng chuyển sang đỏ rượu vang.

Một iFan khoe iPhone 18 Pro Max màu đỏ "burgundy".

Sự khác biệt trong cảm nhận về màu sắc nhanh chóng xuất hiện dưới các bài đăng. Nguyễn Ngọc Đạt chia sẻ hình ảnh chiếc máy mới với dòng trạng thái: “Tưởng thế nào chứ xấu ra ấy”. Bùi Thùy Linh cũng đăng hình ảnh iPhone 18 Pro Max màu đỏ và nhận xét: “Công tâm mà nói, đỏ xấu các bác ạ”.

Một số bình luận ngắn bên dưới tiếp tục thể hiện quan điểm không thích màu mới. Võ Ngọc Sơn viết: “3 chữ: Xấu”, trong khi Mỹ Dung đáp lại bằng cách chơi chữ: “Trên bài không có chữ đẹp”. Nhiên Nguyễn thì cho rằng, mỗi người có một sở thích khác nhau và bình luận: “Quan trọng mình thích là được”.

Ở chiều ngược lại, cũng có người đánh giá tích cực về ngoại hình của iPhone 18 Pro Max đỏ "burgundy". Nhật Ánh viết: “Tôi thấy ĐẸP”, cho thấy màu máy vẫn có nhóm người dùng yêu thích ngay từ những hình ảnh thực tế đầu tiên.

Không chỉ tranh luận về màu sắc, khả năng bám dấu vân tay cũng được người dùng đề cập. Trong một hình ảnh chụp chiếc iPhone 18 Pro Max đỏ burgundy, Justt Envy nhận xét: “Cầm nhẹ qua là đã bám dấu rồi”. Dù vậy, Nhật Ánh cho rằng, dấu vân tay không phải vấn đề quá lớn với người thường dùng ốp lưng với bình luận: “Không quan trọng, vì đằng nào chả dùng ốp”.

Một bình luận khác gây chú ý khi ví von màu đỏ "burgundy" với một gam màu quen thuộc trong đời sống. “Màu này thấy nhiều người chê quá”, Mẫn Nhi viết.. Phương Lê phản hồi rằng, cô nhìn nhận màu sắc theo hướng khác: “Burgundy rượu vang mà em thấy mọi người bảo màu cherry. Với lại màu nào thì cũng xài ốp thôi. Em thấy màu này đẹp sang”.

Như vậy, cùng một phiên bản màu nhưng iPhone 18 Pro Max đỏ "burgundy" đang nhận được những phản ứng khá khác nhau. Trong khi một số người cho rằng tông đỏ pha tím tạo cảm giác sang và khác biệt, nhiều người khác lại không đánh giá cao màu sắc này, thậm chí đưa ra những cách ví von khá hài hước.

Bên cạnh đó, bề mặt máy cũng được chú ý vì dễ lưu lại dấu vân tay hoặc vết dầu sau khi cầm. Nhưng với người dùng có thói quen sử dụng ốp lưng, đây có thể không phải yếu tố đáng để tâm nhiều.