iPhone 18 Pro Max có đủ "ngon" để chủ nhân iPhone 14 Pro Max nâng cấp sau 4 năm?

Người dùng ngày càng có xu hướng giữ smartphone lâu hơn khi giá điện thoại liên tục tăng. Với iPhone 14 Pro Max ra mắt năm 2022, khoảng cách bốn năm với iPhone 18 Pro Max đủ dài để nhiều công nghệ thay đổi rõ rệt.

iPhone 18 Pro Max và iPhone 14 Pro Max.

Mẫu iPhone 18 Pro Max mới có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho bản 256GB. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max bản 128GB đã giảm chỉ còn 25,59 triệu đồng.

So sánh thông số kỹ thuật giữa 2 flagship.

Hãy cùng đi vào so sánh chi tiết 2 sản phẩm này và đưa ra quyết định cuối cùng.

Thiết kế quen thuộc nhưng nhiều thay đổi phần cứng

Nhìn chung, cả hai mẫu iPhone Pro Max vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế được Apple sử dụng từ thời iPhone 12 Pro nhưng ngoại hình có nhiều khác biệt khi đặt cạnh nhau. iPhone 14 Pro Max mỏng và nhẹ hơn trong khi iPhone 18 Pro Max có cảm giác dày và nặng hơn.

4 màu của iPhone 18 Pro Max.

Ở mặt lưng, iPhone 18 Pro Max thay cụm camera truyền thống bằng một camera island kéo dài gần hết chiều ngang phần kính phía trên. Mẫu iPhone Pro Max mới cũng có Dynamic Island nhỏ hơn, đồng thời bổ sung Camera Control và Action Button, giúp truy cập camera và một số thao tác nhanh thuận tiện hơn.

Màn hình 6,9 inch sáng hơn khi sử dụng ngoài trời

iPhone 14 Pro Max sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,7 inch trong khi iPhone 18 Pro Max tăng lên 6,9 inch. Cả hai đều hỗ trợ ProMotion với tần số quét 120 Hz, mang lại chuyển động mượt khi cuộn nội dung hoặc chơi game.

iPhone 18 Pro Max (trái) có Dynamic Island nhỏ hơn.

Khác biệt đáng chú ý nằm ở khả năng hiển thị ngoài trời. Độ sáng tối đa của iPhone 14 Pro Max đạt 2.000 nit còn iPhone 18 Pro Max đạt 3.000 nit. Kết hợp lớp phủ chống phản chiếu được cải tiến và Dynamic Island nhỏ hơn, màn hình của mẫu iPhone mới có lợi thế rõ rệt khi sử dụng dưới ánh nắng trực tiếp.

Camera tạo khoảng cách rõ nhất sau bốn năm

iPhone 14 Pro Max là mẫu iPhone đầu tiên sử dụng camera chính 48 MP nhưng iPhone 18 Pro Max nâng cấp toàn diện hệ thống ba camera.

Camera chính 48 MP trên iPhone 18 Pro Max có khẩu độ vật lý biến thiên, cho phép lựa chọn 4 mức khẩu độ để kiểm soát hiệu ứng bokeh và độ sâu trường ảnh. Camera telephoto cũng chuyển từ cảm biến 12 MP, zoom quang học 3x trên iPhone 14 Pro Max sang cảm biến 48 MP, zoom quang học 4x trên iPhone 18 Pro Max, sử dụng thiết kế folded-periscope.

Camera sau của iPhone 18 Pro Max (trái) và iPhone 14 Pro Max (phải).

Người dùng iPhone 18 Pro Max còn có Pro Controls, hỗ trợ điều chỉnh tốc độ màn trập, cân bằng trắng, ISO và lấy nét thủ công. Khả năng quay video của mẫu flagship này cũng được nâng lên 4K 120 fps, đồng thời hỗ trợ ProRes và Log để phục vụ hậu kỳ màu.

A20 Pro 2 nm mở rộng khoảng cách hiệu năng

iPhone 14 Pro Max sử dụng chip A16 Bionic, từng đạt 5.333 điểm Geekbench đa nhân và 74 fps trong bài kiểm tra 3DMark Wild Life Unlimited.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max sử dụng A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, hứa hẹn đem lại hiệu năng vô cùng nổi trội so với iPhone 14 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max có hiệu năng mạnh mẽ hơn nhiều so với iPhone 14 Pro Max.

Khoảng cách này có ý nghĩa với người dùng chơi game, xử lý tác vụ nặng hoặc sử dụng các tính năng AI cần nhiều năng lực tính toán trên thiết bị.

Pin, sạc và AI thay đổi trải nghiệm hằng ngày

Trong bài kiểm tra pin, iPhone 14 Pro Max đạt 13 giờ 39 phút trong khi iPhone 17 Pro Max đạt 17 giờ 54 phút ở cùng bài kiểm tra. iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng tiếp tục cải thiện thời lượng sử dụng nhờ chip A20 Pro 2 nm.

iPhone 18 Pro Max có khả năng tối ưu khu vực Dynamic Island tốt hơn.

Khác biệt rõ ràng hơn nằm ở sạc: iPhone 14 Pro Max sử dụng cổng Lightning và sạc có dây 20 W, có thể sạc 42% pin sau 30 phút. iPhone 18 Pro Max chuyển sang cổng USB-C, có thể sạc ở mức 60 W với khả năng đạt 50% pin trong khoảng 15 phút theo công bố của Apple.

Về phần mềm, cả hai đều chạy hệ điều hành iOS 27 nhưng iPhone 14 Pro Max không nằm trong danh sách hỗ trợ Apple Intelligence do yêu cầu xử lý AI trên thiết bị. iPhone 18 Pro Max được hưởng lợi từ Apple Intelligence và Siri AI, bao gồm khả năng xử lý các tác vụ nhiều bước và nhận biết nội dung trên màn hình.

Có nên nâng cấp?

Với những người đang dùng iPhone 14 Pro Max và chủ yếu thực hiện các tác vụ cơ bản như gọi điện, mạng xã hội, xem video hay chụp ảnh thông thường, việc nâng cấp chưa nhất thiết phải thực hiện ngay nếu thiết bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu.

iPhone 18 Pro Max.

Ngược lại, khoảng cách 4 năm trở nên đáng kể với người thường xuyên quay video, chụp ảnh ở khoảng cách xa, chơi game hoặc cần thời lượng sử dụng dài hơn. Camera 48 MP khẩu độ biến thiên, telephoto 48 MP zoom quang học 4x, chip A20 Pro 2 nm và sạc 60 W của iPhone 18 Pro Max mang lại những thay đổi thiết thực hơn cho các nhóm người dùng này.

Tuy nhiên, do có giá bán khá cao nên iFan cần cân nhắc kỹ về tài chính trước khi quyết định mua iPhone 18 Pro Max.