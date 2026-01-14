iPhone 17e sẽ được trình làng vào tháng sau với những tính năng đáng tiền này

Năm ngoái, Apple đã giới thiệu một mẫu iPhone giá rẻ mới, đó là iPhone 16e. Giờ đây, chỉ một năm sau, công ty dự kiến ​​tiếp tục ra mắt phiên bản kế nhiệm - iPhone 17e. Dưới đây là những thông tin được đồn đoán về sản phẩm này.

Chip A19

Dự kiến, iPhone 17e sẽ được trang bị chip A19, nâng cấp từ chip A18 trong mẫu iPhone 16e hiện tại. Chip A19 được sản xuất bằng quy trình 3nm thế hệ thứ ba, N3P và nhanh hơn khoảng 5-10% so với chip A18 về hiệu năng CPU.

Viền màn hình mỏng hơn

Ảnh minh họa.

Theo một báo cáo từ The Elec, iPhone 17e sẽ có viền màn hình mỏng hơn so với iPhone 16e, vẫn ​​giữ nguyên kích thước màn hình 6,1 inch. Tuy nhiên, chúng sẽ không có tính năng ProMotion màn hình luôn bật. Điều này sẽ giúp sản phẩm phù hợp hơn với dòng iPhone 17, tất cả đều có viền siêu mỏng.

Khu vực Dynamic Island

Ảnh minh họa.

Một số tin đồn cho thấy, iPhone 17e vẫn sẽ có khu vực Dynamic Island - lần đầu tiên được giới thiệu trên iPhone 14 Pro. Hiện tại, chiếc iPhone 16e vẫn sử dụng thiết kế "tai thỏ" cũ. Nếu đúng, thay đổi này sẽ đánh dấu sự kết thúc của "tai thỏ" trong dòng iPhone.

Tính năng Center Stage

Trên dòng iPhone 17, Apple đã giới thiệu một camera selfie mới thú vị với khả năng Center Stage. Đó là cảm biến vuông 18MP, có khả năng cắt thành hình chữ nhật theo chiều dọc hoặc chiều ngang – cho phép bạn chụp ảnh selfie ở cả hai hướng mà không cần xoay điện thoại. Tính năng này cũng theo dõi khuôn mặt và tự động mở rộng khung hình nếu có người thứ hai xuất hiện trong ảnh.

Ảnh minh họa.

Camera mới này sẽ xuất hiện trên iPhone 17e, theo một ghi chú nghiên cứu từ nhà phân tích Jeff Pu.

Sạc MagSafe

Cuối cùng, iPhone 17e sẽ hỗ trợ sạc MagSafe. Hiện tại, iPhone 16e chỉ hỗ trợ sạc không dây Qi thông thường với công suất tối đa 7.5W. Nếu hỗ trợ MagSafe, iPhone 17e có thể sạc không dây ít nhất 15W.

Vì đây là một mẫu iPhone giá rẻ nên có thể không hỗ trợ tốc độ sạc 25W của Qi 2.2. Tuy nhiên, khả năng sử dụng các đế sạc, ví, pin dự phòng MagSafe và nhiều phụ kiện khác sẽ là một bước đột phá cho iPhone 17e. Tất cả những điều này đều không thể thực hiện được trên iPhone 16e hiện tại.

Giá bán và ngày lên kệ

iPhone 17e có thể ra mắt ngay trong tháng Hai hoặc có thể muộn hơn. Giới chuyên gia hy vọng sản phẩm sẽ giữ nguyên mức giá 599 USD (khoảng 15,7 triệu đồng) giống như iPhone 16e.

Với dòng iPhone 17, Apple đã nâng cấp tất cả các phiên bản lên dung lượng bộ nhớ trong tiêu chuẩn 256GB. Hiện vẫn chưa rõ liệu iPhone 17e có được hưởng nâng cấp này hay không.