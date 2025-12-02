Hé lộ thông số iPhone 17e: Đúng chuẩn iPhone 17 giá rẻ?

Theo thông tin từ trang Fast Technology, hình ảnh kết xuất mới nhất đã tiết lộ thiết kế của iPhone 17e, nổi bật với màn hình không còn “tai thỏ”.

iPhone 17e có nhiều nét giống với iPhone 17.

Hình ảnh cho thấy iPhone 17e sẽ sở hữu màn hình 6,1 inch, tương đương kích thước của iPhone 16, nhưng vẫn giữ tần số quét 60Hz. Đặc biệt, thiết bị này sẽ đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên “tai thỏ” trên các sản phẩm của Apple nhằm mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng.

Với sự bổ sung của tính năng Dynamic Island trên iPhon 17e, tất cả các mẫu iPhone mà Apple cung cấp sẽ có một diện mạo thống nhất, chỉ khác nhau ở số lượng cảm biến camera và tùy chọn phần cứng.

Đối với thiết kế, iPhone 17e sẽ tương tự như iPhone 17, tuy nhiên chỉ trang bị một camera sau thay vì cụm camera dọc. Thú vị hơn, nhà phân tích Jeff Pu cho biết, iPhone 17e có thể được trang bị camera selfie Center Stage 18MP mang đến trải nghiệm chụp ảnh tự sướng ấn tượng như loạt iPhone ra mắt vào mùa thu năm nay.

Camera đơn vẫn được cho là có mặt trên mẫu iPhone 17e.

Ngoài ra, thiết bị này dự kiến sẽ sử dụng chip Apple A19 với ít lõi GPU hơn giúp phân biệt rõ hơn với iPhone 17 tiêu chuẩn. Apple cũng có thể trang bị chip không dây N1 và modem C1 do chính hãng sản xuất trên mẫu iPhone 17e sắp tới.

Với những nâng cấp phần cứng và trải nghiệm iOS mượt mà, iPhone 17e hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng iPhone 11 đang tìm kiếm cơ hội nâng cấp mà không phải chi tiêu quá nhiều. Dự kiến, thiết bị này sẽ được ra mắt với mức giá khoảng 599 USD (15,79 triệu đồng). Ngoài iPhone 17e, Apple cũng có kế hoạch giới thiệu một chiếc MacBook giá rẻ và một chiếc iPad cơ bản được cập nhật trong cùng thời điểm.