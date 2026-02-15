Top 5 gaming streamer "quyền lực" nhất YouTube năm qua, có Độ Mixi

Năm 2025 đánh dấu một kỷ nguyên mới cho YouTube Gaming khi nền tảng này ghi nhận những con số kỷ lục về lượng người xem, đồng thời chứng kiến sự trỗi dậy của các nội dung trải nghiệm thực tế và văn hóa đa chiều. Dẫn đầu danh sách 5 YouTuber Gaming có lượng người xem trung bình cao nhất năm là những cái tên đã định nghĩa lại khái niệm giải trí kỹ thuật số thông qua sự sáng tạo không giới hạn, trong đó, có một cái tên rất quen thuộc với cộng đồng netizen Việt Nam.

Bảng xếp hạng những streamer có lượng người xem trung bình cao nhất năm 2025.

IShowSpeed

Chàng streamer IShowSpeed (Darren Watkins Jr.) tiếp tục khẳng định vị thế "ông vua" không đối thủ trên YouTube Gaming năm 2025 với lượng người xem trung bình (AV) đạt gần 53.315 người và tổng thời gian xem lên tới 69 triệu giờ.

Speed đón sinh nhật lần thứ 21 trong chuyến lưu diễn ở Nigeria.

Bất chấp sự sụt giảm nhẹ về chỉ số AV so với năm trước, Speed đã bùng nổ với chiến lược phát sóng lưu động, nổi bật là chuyến lưu diễn "Speed Does America" kéo dài 35 ngày và các sự kiện tại Trung Quốc, Châu Âu. Đặc biệt, vào đầu năm 2026, anh đã ghi dấu ấn lịch sử khi đạt cột mốc 50 triệu người đăng ký ngay trong chuyến lưu diễn Châu Phi tại Nigeria, trở thành nhà sáng tạo nội dung cá nhân da màu đầu tiên đạt được thành tựu này. Với những nỗ lực không ngừng, anh đã xứng đáng nhận giải thưởng "Streamer of the Year" tại Esports Awards 2025.

MixiGaming

"Ông trùm" Phùng Thanh Độ (Độ Mixi) đã tạo nên một cơn địa chấn khi xuất sắc giành vị trí thứ 2 toàn cầu về lượng người xem trung bình với con số 48.311, vượt qua hàng loạt tên tuổi quốc tế. "Tộc trưởng" của Việt Nam không chỉ thu hút khán giả qua các tựa game như GTA V hay các trò chơi indie mà còn tạo dựng niềm tin vững chắc thông qua những buổi talkshow tâm sự đời thường đầy gần gũi.

Biểu cảm nổi tiếng của Độ Mixi.

Trong năm 2025, kênh MixiGaming ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với tổng giờ xem đạt gần 34,7 triệu giờ và sự xuất hiện ấn tượng tại các sự kiện quốc tế như FC Pro Festival 2025, khẳng định sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ Việt Nam trên bản đồ số thế giới.

Miko Ch.

Sakura Miko, thành viên nổi bật của Hololive, đã vươn lên trở thành nữ streamer và VTuber hàng đầu năm 2025 với 38.472 người xem trung bình, chiếm giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tổng. Cô đã đạt được hơn 49,3 triệu giờ xem trong năm, tăng trưởng mạnh mẽ 66% nhờ vào các nội dung role-play sáng tạo trong Minecraft và các buổi ra mắt trang phục 3D hoành tráng.

Một huy hiệu của YouTube dành tặng kênh Miko Ch.

Bên cạnh đó, sự kiện kỷ niệm 7 năm hoạt động của cô đã thu hút hơn 143.000 người xem cao điểm cho giải đấu Smash Bros, đồng thời việc cô được đề cử cho giải thưởng "Content Creator of the Year" tại The Game Awards 2025 đã đưa văn hóa VTuber lên một tầm cao mới.

RRQ Skylar

Schevenko Tendean là cái tên gây chú ý nhất trong phân khúc thể thao điện tử di động khi giữ vị trí thứ 4 với 28.406 người xem trung bình. Sau giai đoạn tạm nghỉ thi đấu để tập trung livestream các trận đấu Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Skylar đã thực hiện thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử MPL Indonesia để gia nhập ONIC Esports vào tháng 8/2025. Tại đây, anh đã cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch MPL ID Season 16, thu hút hơn 3 triệu người xem đồng thời trong trận chung kết và chính thức giành suất tham dự giải vô địch thế giới M7 World Championship.

RRQ Skylar là streamer thể thao điện tử được vinh danh.

ElAbrahaham

Abraham Flores "chốt sổ" top 5 với 27.214 người xem trung bình, đại diện tiêu biểu cho cộng đồng sáng tạo nội dung tại Mexico và Mỹ Latinh. Với phong cách hài hước và gần gũi, anh tập trung vào các tựa game sandbox phổ biến như Roblox, Minecraft cùng các video reaction đầy thú vị về nội dung của MrBeast hay các clip xu hướng. ElAbrahaham hiện sở hữu hơn 10,8 triệu người đăng ký, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với đối tượng khán giả trẻ tuổi trong thị trường nói tiếng Tây Ban Nha.

Một video mới của ElAbrahaham với hơn 1 triệu lượt xem.