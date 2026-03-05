iPhone 17e có gì kém hơn so với iPhone 17?

iPhone 17e là mẫu iPhone mới được ra mắt, thuộc phân khúc giá thấp trong thế hệ iPhone 17. Thiết bị được định vị là lựa chọn tiết kiệm nhất trong dòng sản phẩm hiện tại của Apple. iPhone 17e 256GB có giá 17,99 triệu đồng - thấp hơn khoảng 7 triệu đồng so với iPhone 17 tiêu chuẩn.

iPhone 17e (trái) và iPhone 17 (phải).

Hai thiết bị có nhiều điểm tương đồng về thiết kế và nền tảng phần cứng nhưng vẫn tồn tại các khác biệt đáng chú ý về màn hình, camera, hiệu năng đồ họa và kết nối.

Hãy cùng đi vào so sánh chi tiết 2 mẫu iPhone này.

Thiết kế và kích thước

Cả hai mẫu iPhone đều sử dụng khung nhôm với mặt trước và mặt lưng kính, mang ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của Apple. Tuy nhiên, kích thước giữa hai thiết bị có một số khác biệt nhỏ.

iPhone 17e.

iPhone 17 có chiều cao 5,89 inch trong khi iPhone 17e cao 5,78 inch. Về chiều rộng, iPhone 17 hẹp hơn một chút với 2,81 inch so với 2,82 inch của phiên bản iPhone 17e. Cả hai đều dày 0,31 inch.

Trọng lượng cũng có sự chênh lệch nhẹ: iPhone 17 nặng 6,24 ounce, còn iPhone 17e là 5,96 ounce. Trên thực tế, sự khác biệt này không quá rõ rệt khi cầm trên tay.

Màn hình nào xịn hơn?

iPhone 17e trang bị màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch, độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel, mật độ điểm ảnh 460 ppi. Đây là cấu hình tương tự thế hệ trước.

Trong khi đó, iPhone 17 sở hữu màn hình lớn hơn - 6,3 inch nhờ viền màn hình mỏng hơn. Độ phân giải cũng cao hơn ở mức 2.622 x 1.206 pixel nhưng mật độ điểm ảnh vẫn giữ 460 ppi.

iPhone 17e vẫn còn "tai thỏ".

Độ sáng là điểm khác biệt rõ rệt. iPhone 17e đạt độ sáng 800 nit trong điều kiện sử dụng thông thường và 1.200 nit khi hiển thị nội dung HDR. Ngược lại, iPhone 17 đạt độ sáng tiêu chuẩn 1.000 nit, 1.600 nit cho HDR và có thể lên tới 3.000 nit khi sử dụng ngoài trời.

Ngoài ra, iPhone 17 hỗ trợ ProMotion với tần số quét thích ứng lên tới 120Hz cùng tính năng màn hình luôn hiển thị (Always-on Display), những tính năng không xuất hiện trên iPhone 17e.

Chưa hết, iPhone 17 sử dụng Dynamic Island trong khi iPhone 17e vẫn giữ thiết kế tai thỏ (notch) truyền thống.

So sánh camera

iPhone 17e trang bị một camera sau 48MP Fusion với Hybrid Focus Pixels, chống rung quang học, Smart HDR 5, Deep Fusion và Photonic Engine.

Camera này hỗ trợ zoom kỹ thuật số 10x và có thể tạo ảnh telephoto 2x 12MP bằng cách cắt từ cảm biến 48MP.

iPhone 17e chỉ có 1 camera sau.

Trong khi đó, iPhone 17 sử dụng hệ thống Dual Fusion gồm camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 48MP. Camera góc siêu rộng cho phép chụp zoom quang học 0,5x, đồng thời hỗ trợ chụp ảnh cận cảnh - macro và ảnh Spatial.

Về quay video, iPhone 17e hỗ trợ 4K Dolby Vision 60fps, zoom 6x và quay chậm 1080p 240fps.

iPhone 17 bổ sung thêm các tính năng như Cinematic Mode 4K 30fps Dolby Vision, Action Mode 2.8K 60fps, Spatial Video 1080p 30fps và macro video.

Ở phía trước, iPhone 17e sử dụng camera TrueDepth 12MP với Face ID và hỗ trợ quay 4K Dolby Vision 60fps. Trong khi đó, iPhone 17 được nâng cấp lên camera trước 18MP Center Stage, có khả năng tự động điều chỉnh khung hình khi gọi video và hỗ trợ chế độ Dual Capture để quay đồng thời bằng camera trước và sau.

Hiệu năng và xử lý

Cả hai mẫu iPhone đều sử dụng chip Apple A19 với CPU 6 lõi gồm 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện. Cả hai cũng dùng Neural Engine 16 lõi phục vụ các tác vụ trí tuệ nhân tạo và Apple Intelligence.

Trải nghiệm của 2 mẫu iPhone có nhiều điểm chung.

Khác biệt nằm ở GPU. iPhone 17 có GPU 5 lõi trong khi iPhone 17e chỉ có GPU 4 lõi.

Sự khác biệt này ảnh hưởng chủ yếu tới hiệu năng đồ họa, chơi game và các tác vụ AI liên quan tới GPU. Trong các tác vụ CPU thông thường, hiệu năng giữa hai thiết bị gần tương đương.

Kết nối

Cả hai thiết bị đều sử dụng USB-C với tốc độ truyền dữ liệu USB 2 (480 Mb/s). iPhone 17e trang bị modem Apple C1X, hỗ trợ 5G sub-6GHz với 4x4 MIMO nhưng không hỗ trợ mmWave.

Trong khi đó, iPhone 17 hỗ trợ cả kết nối 5G sub-6GHz và mmWave, cho tốc độ cao hơn tại các khu vực có hạ tầng phù hợp.

iPhone 17 có camera sau kép.

Cả hai đều hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC cho Apple Pay và các tính năng vệ tinh như Emergency SOS via Satellite.

Riêng iPhone 17 có thêm chip Ultra Wideband thế hệ 2 và hỗ trợ Thread, giúp thiết bị tương thích tốt hơn với hệ sinh thái nhà thông minh.

Pin và sạc

Theo công bố, iPhone 17 có thời lượng pin tốt hơn. Thiết bị có thể phát video 30 giờ trong khi iPhone 17e đạt 26 giờ. Khi xem video trực tuyến, thời lượng giảm xuống 27 giờ với iPhone 17 và 21 giờ với iPhone 17e.

Cả hai hỗ trợ sạc USB-C, Qi và MagSafe. Tuy nhiên, iPhone 17e chỉ hỗ trợ sạc không dây 12W còn iPhone 17 cho phép sạc 25W.

Về sạc nhanh, iPhone 17 có thể đạt 50% pin trong khoảng 20 phút với bộ sạc 40W trong khi iPhone 17e mất khoảng 30 phút với bộ sạc 20W.

Dung lượng và giá bán

iPhone 17e có các màu Đen, Trắng và Hồng Soft Pink. iPhone 17 có các màu Đen, Trắng, Tím Lavender, Xanh lá Sage và Xanh dương Mist Blue.

Mức chênh lệch 7 triệu đồng giữa hai thiết bị là khá lớn. iPhone 17e mang lại dung lượng lưu trữ cao với chi phí thấp hơn trong khi iPhone 17 cung cấp màn hình tốt hơn, hệ thống camera đa dạng và hiệu năng đồ họa mạnh hơn.