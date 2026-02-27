Giá điện thoại Samsung Galaxy S26 series: Ngang ngửa iPhone 17 series

Dòng smartphone Galaxy S26 series đã chính thức được ra mắt toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Hiện, sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn đặt hàng trước với giá niêm yết tại các hệ thống lớn ngang bằng với giá đề xuất từ hãng. Để đặt trước, hầu hết các hệ thống đều yêu cầu đặt cọc 1 triệu đồng.

Cụ thể, Galaxy S26 series có giá thấp nhất là 25,99 triệu đồng đối với phiên bản S26 thường dung lượng 12GB/256GB, cao nhất là S26 Ultra 16GB/1TB, tức Samsung định vị các sản phẩm này cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 series ở cùng phân khúc giá. Chỉ duy nhất S26 Ultra có tùy chọn 16GB RAM và 1TB như trên, còn S26 thường và S26+ có RAM 12GB và tùy chọn ROM 256GB hoặc 512GB.

Samsung Galaxy S26 series có tùy chọn màu tím nổi bật.

Về tình hình đặt hàng trước, tính tới 16h ngày 27/2, Thế Giới Di Động công bố con số đang là gần 1.000 đơn, trong đó hơn 50% có cọc. Còn tại FPT Shop, con số khiêm tốn hơn với hơn 300 đơn đặt trước.

Hay tại Di Động Việt, chỉ sau vài giờ mở cổng đặt trước, số lượng đơn đặt hàng tại hệ thống đã tăng gấp 1,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm ở cùng thời điểm. Tốc độ “bắt trend” này phản ánh sự nhạy bén của người dùng trong nước, và cũng phần nào là tiền đề để dự đoán được sức bán năm nay.

Trước đó, lượng đăng ký nhận thông tin Samsung Galaxy S26 series từ 11 - 25/2 đã tăng khoảng 25% so với thế hệ tiền nhiệm. Với tín hiệu tích cực này, họ kỳ vọng doanh số của Galaxy S26 series sẽ tăng khoảng 15%.

"Chúng tôi dự kiến Galaxy S26 Ultra sẽ chiếm lượng đặt hàng cao nhất, khoảng 80%. Đồng thời, phiên bản màu tím hero được dự đoán là màu bán chạy nhất năm nay, bởi đây là màu chủ đạo mang tính nhận diện cao và phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng", đại diện hệ thống thông tin.

Galaxy S26 series có cụm camera cải tiến.

Galaxy S26 series gồm S26, S26+ và S26 Ultra, trong đó bản Ultra có thiết kế mỏng nhẹ nhất dòng Ultra. Hệ thống tản nhiệt mới dùng vật liệu tiếp diện nhiệt đặt dọc cạnh vi xử lý để tăng diện tích phân tán nhiệt. Cấu trúc này giúp duy trì hiệu suất khi quay video, chơi game và đa nhiệm.

Galaxy S26 Ultra dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy với CPU tăng 19%, GPU tăng 24% và NPU tăng 39% so với thế hệ trước. Hệ thống quản lý năng lượng tích hợp giúp kéo dài thời gian sử dụng. Khả năng xử lý AI nền và tác vụ nặng được tối ưu.

Màn hình tích hợp Privacy Display chống nhìn trộm ở cấp độ điểm ảnh và kiểm soát hướng phát sáng để hạn chế góc nhìn hai bên khi bật. Có chế độ Partial Screen Privacy giới hạn hiển thị vùng thông báo và Maximum Privacy Protection tăng che chắn. Công nghệ ProScaler tăng độ nét và mDNIe cải thiện độ chính xác màu sắc gấp bốn lần thế hệ trước.

Camera có khẩu độ lớn hơn để tăng thu sáng, hỗ trợ Enhanced Nightography Video cho quay thiếu sáng và Super Steady kèm khóa đường chân trời giữ ổn định khung hình. Chuẩn codec APV cho nén video chất lượng cao. AI ISP áp dụng cho camera selfie giúp tái tạo tông da và chi tiết tốt hơn, còn Document Scan tự động chỉnh méo và ghép ảnh thành PDF.

Galaxy AI xử lý tác vụ nền, nhận diện ngữ cảnh và đưa gợi ý như Now Nudge đề xuất ảnh hoặc lịch liên quan và Now Brief hiển thị nhắc việc cá nhân hóa. Circle to Search nhận diện nhiều đối tượng trong ảnh và tìm kiếm qua Google. Bixby điều khiển thiết bị bằng ngôn ngữ tự nhiên và hỗ trợ tác nhân AI gồm Gemini cùng Perplexity AI.

Máy hỗ trợ sạc Super Fast Charging 3.0 đạt 75% pin trong 30 phút. Nền tảng Knox bảo vệ từ phần cứng, PDE xử lý dữ liệu AI cá nhân hóa, KEEP mã hóa dữ liệu từng ứng dụng và Knox Vault lưu dữ liệu nhạy cảm trong phần cứng riêng. Hệ thống còn có Auto Blocker, Theft Protection, Secure Wi-Fi và cập nhật bảo mật 7 năm.

Bảng giá Samsung Galaxy S26 series:

Sản phẩm RAM/ROM Giá (triệu đồng) Galaxy S26 5G 12GB/256GB 25,99 12GB/512GB 31,99 Galaxy S26+ 5G 12GB/256GB 29,99 12GB/512GB 35,99 Galaxy S26 Ultra 5G 12GB/256GB 36,99 12GB/512GB 42,99 16GB/1TB 51,99

* Giá tham khảo ngày 27/2.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.