iPhone 17e vs iPhone 16e: Cuộc cách mạng nhỏ ở phân khúc tầm trung

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm của iPhone 17e vẫn giữ nguyên ở 599 USD, nhưng với hàng loạt nâng cấp đáng giá, “người kế nhiệm” bỗng trở thành một trong những lựa chọn “hời” nhất trong phân khúc. Không những thế, MagSafe cuối cùng cũng đã xuất hiện.

iPhone 17e với các phiên bản màu vừa ra mắt. Ảnh: Apple

Thiết kế và kích thước: Không thay đổi, vẫn cao cấp

Về ngoại hình, iPhone 17e gần như giống hệt iPhone 16e. Apple không thay đổi ngôn ngữ thiết kế hay kích thước tổng thể và thực tế điều đó không phải vấn đề.

iPhone 16e vốn đã sở hữu thiết kế chuẩn mực của iPhone, mang lại cảm giác cao cấp hơn mức giá và không có điểm trừ đáng kể về thẩm mỹ.

Người dùng tiếp tục có màn hình 6,1 inch, khung nhôm và hai mặt kính, độ mỏng 7,8mm cùng trọng lượng chỉ 167g. Cả hai máy đều đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68, đủ để mang lại sự yên tâm khi sử dụng trong điều kiện thường ngày, dù không ai khuyến khích việc cố tình ngâm máy xuống nước.

Về màu sắc, bên cạnh hai tùy chọn đen và trắng quen thuộc, iPhone 17e bổ sung thêm một phiên bản hồng nhạt, tạo điểm nhấn trẻ trung hơn cho dòng sản phẩm này.

Màn hình: Vẫn 60Hz nhưng bền hơn đáng kể

iPhone 17e tiếp tục sử dụng màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch tương tự thế hệ trước.

Công nghệ ProMotion với tần số quét cao vẫn là đặc quyền của các mẫu iPhone 17 cao cấp hơn, vì vậy người dùng 17e vẫn dừng lại ở 60Hz.

Độ sáng tối đa cũng không thay đổi nhiều. Cả iPhone 17e và 16e đạt mức 800 nit độ sáng thông thường, thấp hơn so với 1.000 nit trên iPhone 17 tiêu chuẩn. Khi sử dụng ngoài trời nắng gắt, màn hình có thể hơi thiếu sáng đôi chút.

Tuy nhiên, nâng cấp đáng giá nằm ở lớp kính bảo vệ. iPhone 17e được trang bị Ceramic Shield 2, thay cho thế hệ Ceramic Shield đầu tiên trên 16e. Apple cho biết phiên bản mới bền hơn gấp ba lần.

Trải nghiệm thực tế trên dòng iPhone 17 cho thấy lớp kính này giúp máy hạn chế trầy xước rõ rệt, thậm chí người dùng có thể cân nhắc không cần dán kính bảo vệ.

Phần “tai thỏ” vẫn hiện diện trên cả hai máy và tiếp tục tích hợp Face ID để xử lý sinh trắc học.

Hiệu năng và phần mềm: Bước nhảy lớn với A19

Khác biệt lớn nhất nằm ở hiệu năng. iPhone 17e được trang bị chip A19 mới nhất của Apple, cùng nền tảng với iPhone 17 nhưng bị cắt giảm một nhân GPU.

Cụ thể, 17e có 4 nhân GPU thay vì 5 nhân như bản tiêu chuẩn. Game thủ có thể nhận ra khác biệt này, nhưng với đa số người dùng phổ thông, hiệu năng vẫn dư dả.

A19 là con chip cực kỳ mạnh mẽ trong tầm giá 600 USD, nơi các đối thủ Android thường chỉ trang bị vi xử lý yếu hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, iPhone 17e còn tích hợp modem C1X cải tiến, nâng cao hiệu quả tiêu thụ năng lượng của kết nối di động.

Trước đó, iPhone 16e là mẫu đầu tiên sử dụng modem C1 “cây nhà lá vườn” của Apple.

Máy được cài sẵn iOS 26 với giao diện Liquid Glass đậm chất kính lỏng. Trong khi đó, iPhone 16e hiện cũng đã được cập nhật lên phiên bản này.

Với truyền thống hỗ trợ phần mềm lâu dài của Apple, người dùng có thể yên tâm về vòng đời cập nhật.

Camera: Một ống kính nhưng đủ dùng

Giống như thế hệ trước, iPhone 17e chỉ có một camera sau 48MP. Tuy nhiên, Apple đã cải tiến quy trình xử lý hình ảnh và nâng cao chất lượng chụp chân dung.

iPhone 17e chỉ có một camera sau 48MP. Ảnh: Apple

Một hạn chế kỳ lạ trên iPhone 16e là chế độ chân dung chỉ hoạt động với người, không hỗ trợ thú cưng. Điều này đã được khắc phục trên 17e, giờ đây bạn có thể chụp chân dung cả người lẫn “boss” trong nhà.

Dù không sở hữu hệ thống 3 camera linh hoạt với zoom xa hay nhiều tính năng cao cấp, camera đơn trên 16e đã chứng minh đủ tốt cho nhu cầu hàng ngày. Với 17e, chất lượng ảnh và video 4K tiếp tục đáp ứng tốt các tình huống thông thường.

Camera selfie không thay đổi, điều này có phần đáng tiếc khi máy không được trang bị cảm biến Center Stage dạng vuông như trên iPhone 17.

Ngoài ra, cả hai mẫu đều không có chế độ quay Cinematic Mode, tính năng này vẫn yêu cầu người dùng nâng cấp lên iPhone 17.

Pin và sạc: MagSafe tạo khác biệt lớn

Dung lượng pin của iPhone 17e nhiều khả năng vẫn là 4.005 mAh như trên 16e. Apple không công bố con số chính thức, nhưng cho biết thời lượng xem video đạt 26 giờ, tương đương thế hệ trước.

Với kích thước nhỏ gọn, đây vẫn là mẫu máy “trụ” tốt trong một ngày sử dụng, không hơn. Trong các bài thử nghiệm trước đó, iPhone 16e đạt 17,5 giờ lướt web, 7 giờ xem video trực tuyến và gần 8 giờ chơi game 3D, những con số khá ấn tượng.

Nâng cấp quan trọng nhất nằm ở MagSafe. iPhone 16e có sạc không dây nhưng thiếu vòng nam châm phía sau, khiến việc gắn phụ kiện không thực sự thuận tiện.

Trên iPhone17e, MagSafe chính thức xuất hiện, hỗ trợ gắn phụ kiện chắc chắn và tăng tốc độ sạc không dây lên 15W, gấp đôi thế hệ trước.

iPhone 17e không chỉ là bản nâng cấp nhẹ. Việc tăng dung lượng lưu trữ lên 256GB trong khi vẫn giữ giá 600 USD đã thiết lập tiêu chuẩn mới trong phân khúc tầm trung, nơi nhiều đối thủ vẫn chỉ cung cấp 128GB ở cùng mức giá.

Chip A19 mạnh mẽ, MagSafe và Ceramic Shield 2 là những cải tiến thầm lặng nhưng cực kỳ giá trị. Dĩ nhiên, máy vẫn có hai thỏa hiệp rõ ràng: thiếu camera phụ và màn hình 60Hz.

Dẫu vậy, tổng thể cho thấy iPhone 17e sẽ gây áp lực lớn lên các smartphone Android tầm trung. Và trong cuộc cạnh tranh đó, người hưởng lợi cuối cùng chính là người dùng, khi ngày càng có nhiều lựa chọn tốt hơn trong cùng tầm giá.