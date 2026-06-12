Ứng dụng nhắn tin Viber tung tính năng "bắt trend" World Cup 2026

Trái bóng World Cup 2026 đã chính thức lăn, mở màn là trận Mexico - Nam Phi. Năm nay, thay vì 32 đội thì World Cup có tới 48 đội thi đấu nên lịch thi đấu cũng dày đặc hơn. Những người đam mê môn thể thao vua nếu bỏ lỡ một trận đấu bất kỳ đều có thể cập nhật nhanh trên ứng dụng Viber.

Tính năng theo dõi thông tin đội bóng yêu thích trên Viber.

Theo đó, ứng dụng Viber vừa tích hợp một tính năng mới dành riêng cho tín đồ môn thể thao vua tại Việt Nam. Tính năng này đã được cập nhật trên các phiên bản mới nhất của ứng dụng dành cho hệ điều hành Android và iPhone, sẽ được triển khai từ ngày 6/6 đến hết ngày 19/7.

Chỉ cần chọn các đội tuyển yêu thích tại mục hiển thị trên cùng của danh sách trò chuyện trong ứng dụng Viber, người dùng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến lịch thi đấu sắp tới, diễn biến trực tiếp và tỷ số cuối cùng của trận đấu. Mỗi trận đấu cũng có một trang hiển thị chuyên biệt trên Viber.

Trong khi Viber "bắt trend" rất nhanh sự kiện World Cup 2026 như trên, thì các ứng dụng phổ biến khác như Facebook, Messenger, TikTok hay Zalo đều đang khá im hơi lặng tiếng. Hi vọng trong những ngày tới, không khí World Cup 2026 sẽ tràn ngập khắp nơi thông qua các tính năng chuyên biệt trên các ứng dụng này.