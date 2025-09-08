iPhone 17 Series sẽ không giải quyết được vấn đề của Apple

Theo các chuyên gia, Apple đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng về lòng trung thành với thương hiệu, chủ yếu do sự vắng mặt của mẫu iPhone màn hình gập.

Sự kiện ra mắt sản phẩm lớn nhất mùa thu cuối cùng cũng đã đến, đó là lúc iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được Apple chính thức công bố.

Ảnh minh họa.

Đúng vậy, dòng điện thoại siêu cao cấp tiếp theo của Apple sẽ bao gồm một mẫu iPhone siêu mỏng hoàn toàn mới nhưng lại thiếu vắng iPhone màn hình gập - thiết bị được mọi người khao khát. Theo một cuộc khảo sát gần đây, 3,3% số người được hỏi đang chờ đợi một chiếc iPhone màn hình gập; 20,1% và 10,2% sẵn sàng cân nhắc điện thoại màn hình gập của Samsung và Google nếu Apple không sớm gia nhập thị trường.

Hiện tại, 3,3% không phải là con số đáng lo ngại đối với nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ 20,1% và 30,3% chắc chắn sẽ khiến ban lãnh đạo cấp cao của công ty tại Cupertino phải lo lắng.

Liệu doanh số của Galaxy Z Fold 7 và Pixel 10 Pro Fold có bùng nổ sau khi iPhone 17 ra mắt không?

Khả năng cao là không. Việc cứ 5 người dùng iPhone sẽ có một người đang cân nhắc chuyển sang thiết bị Samsung không có nghĩa là hàng triệu người hâm mộ Apple sẽ đột nhiên đổ xô đi mua Galaxy Z Fold 7 hoặc Galaxy Z Flip 7.

Biểu đồ minh họa tỷ lệ người dùng sẽ chuyển từ iPhone sang smartphone màn hình gập.

Nhưng nhiều người trong số họ có thể sẽ thất vọng trước sự kiện ngày 9/9 của Apple - thương hiệu yêu thích của mình.

Sự thất vọng đó sẽ càng lớn hơn nếu Apple không ra mắt chiếc iPhone Fold thế hệ đầu tiên được mong đợi từ lâu vào đầu năm sau. Và nếu Samsung một lần nữa đánh bại "đối thủ truyền kiếp" của mình với Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 thì đó có thể là bước ngoặt cho rất nhiều người dùng tiềm năng.

Theo các chuyên gia, Samsung có thể giành lại vị trí dẫn đầu toàn cầu từ Huawei và duy trì (ít nhất là trong một thời gian ngắn) sau khi Apple tham gia vào phân khúc điện thoại màn hình gập.

Suy cho cùng, iPhone màn hình gập dự kiến ​​bán được từ 8 - 10 triệu chiếc vào năm 2026. Và mặc dù đó là những con số lớn so với tổng doanh số Galaxy Z Fold 6/ Galaxy Z Flip 6 của Samsung trong năm ngoái nhưng không khả thi đối với một chiếc Galaxy Z Fold 7 cực phổ biến và một chiếc Galaxy Z Flip 7 cũng hấp dẫn không kém trong năm nay.

Lòng trung thành với thương hiệu Apple không còn như xưa

Vào năm ngoái, cuộc khảo sát trước khi ra mắt iPhone 16 của Sellcell còn cho thấy, chỉ 0,1% người được hỏi sẽ không nâng cấp lên dòng iPhone 16 vì đang có kế hoạch chuyển sang Samsung Galaxy, Google Pixel hoặc các thiết bị khác.

Biểu đồ mô tả sự yêu thích smartphone siêu mỏng.

Trong khi đó, năm nay, 30,3% số người được hỏi sẽ "cân nhắc" một chiếc điện thoại màn hình gập của Samsung hoặc Google nếu iPhone Fold không ra mắt "cho đến năm 2026 hoặc 2027". Rõ ràng là Apple đang bắt đầu gặp phải vấn đề ngày càng lớn về lòng trung thành với thương hiệu.

Mặc dù nhiều người cho rằng thiết kế của iPhone 17 Air vượt trội hơn so với Galaxy S25 Edge của Samsung nhưng sự kết hợp giữa pin 3.900mAh và độ dày 5,8mm của Galaxy S25 Edge lại được một số lượng không nhỏ người dùng trung thành của Apple ưa chuộng hơn so với thiết kế 5,5mm và viên pin 2.800mAh nhỏ bé của iPhone 17 Air.

Cùng chờ xem người dùng đón nhận Galaxy S26 Edge của năm sau như thế nào nếu Samsung có thể đưa viên pin 4.200mAh (hoặc to hơn) nhưng không làm tăng độ dày của máy.