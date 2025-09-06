Sự kiện ra mắt iPhone 17 sẽ giải đáp bí ẩn lớn nhất về iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

Sự kiện "Awe Drop" của Apple - dự kiến diễn ra vào thứ Ba tuần sau sẽ giải đáp bí ẩn lớn nhất xung quanh iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Thiết kế và vật liệu của iPhone 17 Pro

Những chi tiết về iPhone 17 Pro chủ yếu bao gồm mức giá khởi điểm và bộ nhớ trong, thiết kế thanh camera mới và khả năng của từng camera cùng với sự thay đổi đáng ngạc nhiên từ khung titan trở lại nhôm.

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

Nếu Apple thực sự sử dụng khung nhôm thay vì titan, đây sẽ là lần đầu tiên Apple sử dụng nhôm cho dòng điện thoại iPhone Pro. Khung nhôm trên iPhone đã có từ những ngày đầu nhưng các mẫu iPhone Pro trước đây luôn sử dụng khung titan hoặc thép không gỉ.

Trên thực tế, titan là tâm điểm quảng cáo cho iPhone 15 Pro khi Apple chuyển từ thép không gỉ sang vật liệu nhẹ hơn nhưng bền hơn.

Năm nay, Apple dự kiến ​​chỉ sử dụng titan cho iPhone 17 Air vì chiếc iPhone này cần một lớp vỏ cứng cáp nhất để tránh bị gãy gập.

Tại sao Apple chọn nhôm thay vì titan?

Đối với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, việc lần đầu tiên sử dụng nhôm mang lại ít nhất hai lợi thế. Trong khi titan nhẹ hơn thép không gỉ, nhôm lại nhẹ hơn titan. Hơn nữa, Apple có lịch sử lâu đời trong việc anode hóa nhôm với những màu sắc bắt mắt. Ví dụ như dòng iMac và những chiếc iPhone tiêu chuẩn đều có nhiều màu đẹp mắt.

Các màu dự kiến của iPhone 17 Pro.

Nhiều người cũng khó có khả năng phân biệt sự khác biệt giữa nhôm xước và titan xước chỉ bằng cách nhìn lướt qua vỏ iPhone. Độ sáng bóng và màu sắc sẽ dễ nhận biết hơn.

Vì những lý do đã nêu, việc Apple chuyển từ khung titan sang khung nhôm cho các mẫu iPhone Pro không phải là điều quá bí ẩn. Điều này giúp ích cho việc Apple ngừng sản xuất thế hệ iPhone Pro trước đó khi có phiên bản mới hơn.

Nói cách khác, iPhone 17 Air sẽ là mẫu iPhone duy nhất sử dụng chất liệu titan trong dòng sản phẩm này. Vật liệu của iPhone 17 Pro sẽ không được so sánh trực tiếp với vật liệu của iPhone 16 Pro trên quầy hàng của Apple Store.

Bí ẩn lớn nhất vẫn chưa được giải đáp

Vậy vật liệu nào sẽ được sử dụng cho mặt sau của iPhone 17 Pro?

Đã có hai tin đồn về thiết kế cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Một tin đồn cho thấy, mặt lưng của iPhone 17 Pro sẽ có kết cấu hoàn toàn bằng kính như iPhone 16 Pro. Tin đồn khác cho thấy mặt lưng của chúng sẽ có kết cấu bằng nhôm với một phần kính ở giữa.

Màu cam mới sẽ có trên cặp iPhone 17 Pro.

Khả năng cao là iPhone 17 Pro sẽ có thiết kế mặt lưng hoàn toàn kính. Điều này cũng phù hợp với phương pháp thiết kế lặp đi lặp lại của Apple, vốn phát triển chậm và hiếm khi thay đổi cùng một lúc.

Tất nhiên, mặt lưng kim loại và kính sẽ nổi bật hơn, cũng giúp iPhone bền hơn.

Cùng chờ xem Apple sẽ "khoác áo mới" cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max ra sao.