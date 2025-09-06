Gợi ý chọn iPhone 17 theo giá tiền cho iFan

Sự kiện lớn của Apple vào tháng 9 sắp diễn ra, dự kiến tổ chức vào ngày 9/9. Theo dự đoán, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có thể là những ngôi sao của sự kiện, giới thiệu thiết kế mới nhất và có những nâng cấp về camera mới.

Ảnh concept dòng iPhone 17.

Apple cũng sẽ thay thế mẫu iPhone 17 Plus bằng iPhone 17 Air hoàn toàn mới, iPhone 17 tiêu chuẩn cũng sẽ nhận được một số nâng cấp được mong đợi từ lâu.

iPhone 17 Series có thể khiến ví tiền của bạn cạn đi

Về giá bán, dòng iPhone 17 sẽ tăng thêm 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng). Một số báo cáo cho rằng mức tăng này có thể chỉ áp dụng cho các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Air.

Giá dự kiến của dòng iPhone 17.

Thực tế, việc tăng giá không đáng ngạc nhiên, đặc biệt là với mức thuế quan mới mà Tổng thống Donald Trump áp dụng cho hầu hết mọi quốc gia - bao gồm cả những quốc gia sản xuất iPhone.

Tuy nhiên, chúng ta đã thấy các "đối thủ" như Samsung và Google giữ nguyên mức giá cho những chiếc điện thoại mới nhất của mình bất chấp mức thuế quan đó.

Những nâng cấp dự kiến ​​của iPhone 17: Có đáng mua?

Vậy, giả sử Apple thực sự tăng giá thêm 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) - liệu dòng iPhone 17 có thực sự xứng đáng không? Quyết định nằm ở bạn.

Dưới đây, hãy cùng phân tích tất cả các nâng cấp được đồn đoán cho từng mẫu iPhone 17.

iPhone 17

Concept iPhone 17.

- Màn hình lớn hơn: 6,3 inch (tăng từ 6,1 inch)

- Tần số quét màn hình 120Hz: tính năng ProMotion và Always-On Display.

- Sạc nhanh hơn: Apple đang phát triển bộ sạc MagSafe hỗ trợ lên đến 45W – gần gấp đôi so với mức sạc 25W hiện tại.

- Ảnh selfie đẹp hơn: Camera trước 24 MP mới thay thế cho camera 12 MP đã lỗi thời.

- RAM lớn hơn: ​​12 GB thay vì 8 GB, hỗ trợ Apple tập trung vào AI trên thiết bị.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

- Ống kính tele 48 MP với zoom 5x: Chỉ các mẫu iPhone Pro mới được trang bị cảm biến mới này cùng với camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 48MP.

- Quay video 8K: Một "bước nhảy vọt" so với giới hạn 4K hiện tại, chỉ dành riêng cho các mẫu iPhone 17 Pro.

- Cụm camera được thiết kế lại: Thiết kế tràn viền, phù hợp với ống kính tiềm vọng mới và cảm biến lớn hơn.

- Camera selfie 24 MP

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

- Khung nhôm, mặt lưng mới vừa nhôm vừa kính.

- Tùy chọn màn hình chống phản chiếu: cùng loại kính nano-texture được sử dụng trên iMac và iPad.

- Pin lớn hơn (trên iPhone Pro Max): Thiết kế dày hơn, đẩy dung lượng lên hơn 5.000 mAh.

iPhone 17 Air

- Chiếc iPhone mỏng nhất từ ​​trước đến nay: chỉ dày 5,44mm hoặc 5,5mm.

- RAM 12GB, giúp tăng cường hiệu năng đáng kể cho Apple Intelligence.

- Khung titan: mẫu iPhone 17 duy nhất sở hữu vỏ titan.

Ảnh concept iPhone 17 Air.

- Camera sau đơn: 48MP

- Pin 2.800mAh, khá nhỏ so với tiêu chuẩn hiện đại.