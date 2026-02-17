iPhone 17 Pro màu cam đã "cứu" nguy cho Apple

Sau báo cáo doanh số quý 4/2025 đầy ấn tượng của Apple, doanh thu iPhone từ Trung Quốc đã đảo ngược xu hướng suy giảm sau ba năm, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024. Theo các nhà phân tích, điều này có thể liên quan đến việc Apple lựa chọn màu sắc.

iPhone 17 Pro màu Cam.

Được quảng bá rầm rộ trong các chiến dịch, màu Cam Vũ Trụ của dòng iPhone 17 Pro đã thu hút sự chú ý. Các nhà nghiên cứu của IDC cho biết, màu cam tươi sáng đã giúp iPhone trở nên phổ biến trên mạng ở Trung Quốc. Hàng ngàn bài đăng và video về iPhone 17 Pro màu cam đã được các chủ nhân chia sẻ để khoe với những người dùng khác, chủ yếu là vì màu sắc của đặc biệt này.

Cộng đồng mạng cũng gọi đó là "màu cam Hermes" thay vì tên gọi chính thức của Apple.

Apple đã từng hợp tác với Hermes, bao gồm cả việc cung cấp dây đeo Hermes cho đồng hồ Apple Watch. Tuy nhiên, hiện chưa có mối liên hệ chính thức nào giữa Apple và Hermes dành riêng cho thế hệ iPhone hiện tại.

Báo cáo tiếp tục cho biết, người mua đã nhấn mạnh rằng màu "cam" có phát âm nghe giống như từ "thành công" trong tiếng Quan thoại. Do đó, khách hàng mua iPhone 17 Pro màu cam đều thể hiện mong muốn thành công hơn.

Ngoài ra, màu sắc này cũng nổi bật so với các lựa chọn khác trên thị trường. An Liang, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã chỉ ra điều này cho fan hâm mộ của mình trong một video, nói rằng màu sắc này gián tiếp thông báo cho mọi người biết đó là mẫu iPhone mới nhất.

Không chỉ là màu cam

Tất nhiên, còn có những yếu tố khác giúp Apple bán được nhiều iPhone hơn ngoài màu cam. Những cải tiến đáng kể về hiệu năng, hệ thống camera và thiết kế được nâng cấp cũng đã giúp iPhone 17 Pro thu hút được nhiều sự chú ý hơn từ người tiêu dùng.

Dòng iPhone 17 Pro cũng có cấu hình cực "chất".

Theo IDC, doanh số bán iPhone thấp hơn trong những năm trước cũng góp phần tạo nên một "chu kỳ siêu tăng trưởng". Số lượng người dùng chưa nâng cấp iPhone trong nhiều năm đã bị thuyết phục để nâng cấp trong lần này.

Sự tăng trưởng doanh số iPhone trong quý vừa qua cũng đến từ nhiều yếu tố thị trường. Tuy nhiên, sự lựa chọn màu sắc đã giúp Apple có một năm kinh doanh bội thu tại một trong những thị trường khó khăn nhất của hãng.