Nên mua Galaxy S25 Ultra hay iPhone 17 Pro Max?

Trong phân khúc smartphone cao cấp, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max đang là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi người dùng tìm kiếm một thiết bị vừa mạnh mẽ, vừa đủ “đẳng cấp” để thể hiện phong cách cá nhân. Đây không chỉ là câu chuyện về cấu hình hay thương hiệu mà còn là lựa chọn gắn liền với thói quen sử dụng, nhu cầu thực tế và giá trị lâu dài mà người tiêu dùng nhận được.

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra.

Vậy đâu là chiếc flagship phù hợp hơn để người dùng khẳng định đẳng cấp, đặc biệt là trong dịp Tết này?

Galaxy S25 Ultra: Sức mạnh toàn diện, linh hoạt trong sử dụng

Thông số chính:

- Màn hình: 6,9 inch Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải QHD+, tần số quét 120Hz

- Chip xử lý: Snapdragon 8 Elite

- RAM: 12GB

- Bộ nhớ trong: 256GB / 512GB / 1TB

- Pin: 5.000 mAh, sạc nhanh 45W

- Camera sau: 200MP (chính) + 50MP (telephoto tiềm vọng) + 10MP (telephoto) + 12MP (siêu rộng)

- Giá khởi điểm: từ 25,99 triệu đồng

Galaxy S25 Ultra hướng đến hình ảnh một chiếc smartphone “tất cả trong một”. Màn hình lớn gần 7 inch đem lại trải nghiệm thị giác ấn tượng, đặc biệt phù hợp với người dùng thường xuyên xem video, chơi game trong dịp Tết. Màn hình có tần số quét 120Hz giúp mọi thao tác cuộn, chuyển cảnh mượt mà, tạo cảm giác cao cấp rõ rệt.

Galaxy S25 Ultra.

Điểm mạnh lớn nhất của Galaxy S25 Ultra nằm ở hệ thống camera đa ống kính, cho phép chụp ảnh check in Tết linh hoạt trong nhiều tình huống, từ chân dung, phong cảnh cho tới zoom xa. Với người dùng thích “một chiếc máy làm được mọi thứ”, Galaxy S25 Ultra đáp ứng khá trọn vẹn.

Galaxy S25 Ultra có thời lượng pin ấn tượng.

Tuy nhiên, kích thước lớn và trọng lượng nặng hơn mặt bằng chung của Galaxy S25 Ultra có thể không phù hợp với người ưu tiên sự gọn nhẹ. Ngoài ra, dù pin 5.000 mAh đủ dùng cả ngày nhưng tốc độ sạc của máy vẫn chỉ dừng lại ở mức 45W.

iPhone 17 Pro Max: Đẳng cấp đến từ sự ổn định và tinh tế

Thông số chính:

- Màn hình: 6,7 inch Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion

- Chip xử lý: Apple A19 Pro

- RAM: 12GB

- Bộ nhớ trong: 256GB / 512GB / 1TB

- Camera sau: 48MP (chính) + 48MP (siêu rộng) + 48MP (telephoto)

- Giá khởi điểm: 36,99 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max không chạy đua thông số “khủng” trên giấy nhưng lại ghi điểm ở sự tối ưu. Chip A19 Pro tiếp tục cho thấy lợi thế của Apple trong việc kết hợp phần cứng và phần mềm. Hiệu năng ổn định, ít suy giảm theo thời gian là yếu tố khiến nhiều người dùng sẵn sàng chi tiền cao để sở hữu iPhone.

3 màu cực đẹp của iPhone 17 Pro Max.

Màn hình 6,7 inch trên chiếc iPhone này đủ lớn để giải trí nhưng vẫn dễ cầm hơn so với Galaxy S25 Ultra. Camera của iPhone 17 Pro Max không quá “nhiều ống kính” nhưng nổi bật ở khả năng quay video, xử lý màu sắc tự nhiên và ổn định – yếu tố quan trọng với người dùng thích ghi lại khoảnh khắc trong mùa Lễ hội hoặc làm nội dung sáng tạo.

iPhone 17 Pro Max có giá bán khá cao.

Nhược điểm của iPhone 17 Pro Max là sự “đóng khung” trong hệ sinh thái iOS. Việc tùy biến không nhiều, sạc nhanh chưa thực sự nổi bật và giá bán cao khiến không ít người ái ngại.

Thể hiện đẳng cấp: Không chỉ là logo trên mặt lưng

Nhiều người cho rằng “đẳng cấp” đến từ thương hiệu. Thực tế, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max đều đủ sức tạo ấn tượng về mặt hình ảnh khi xuất hiện nơi công cộng. Tuy nhiên, giá trị thực sự lại nằm ở việc chiếc điện thoại đó phục vụ người dùng tốt đến đâu trong cuộc sống hằng ngày.

2 mẫu flagship này đều gây ấn tượng khi sử dụng.

Galaxy S25 Ultra phù hợp với người thích công nghệ, muốn khám phá nhiều tính năng, sử dụng đa dạng từ công việc đến giải trí. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max dành cho người đề cao sự ổn định, mượt mà và trải nghiệm nhất quán trong thời gian dài.

Về chi phí, điện thoại Samsung rẻ hơn "đối thủ" hàng chục triệu đồng nhưng giá trị sử dụng lâu dài của chúng lại khác nhau. iPhone thường giữ giá tốt hơn khi bán lại trong khi Galaxy S25 Ultra lại “được việc” hơn ở hiện tại nhờ nhiều tính năng đi kèm.

Người tiêu dùng nên chọn smartphone nào chơi Tết?

Nếu xét thuần túy quyền lợi người dùng, không có chiếc máy nào “thắng tuyệt đối”. Galaxy S25 Ultra mang đến nhiều công cụ hơn với giá rẻ hơn trong khi iPhone 17 Pro Max đem lại sự yên tâm về hiệu năng và hỗ trợ phần mềm dài hạn.

Lựa chọn hợp lý nhất là dựa vào nhu cầu thực tế: bạn cần một chiếc smartphone mạnh mẽ, linh hoạt, đa nhiệm hay một thiết bị ổn định, dễ dùng, ít phải bận tâm? “Đẳng cấp” không nằm ở việc chạy theo xu hướng mà ở việc chọn đúng sản phẩm phục vụ tốt nhất cho chính bạn.