iPhone 17 thắng lớn bài test pin khắc nghiệt, kết quả gây nhiều bất ngờ

Đáng ngạc nhiên khi dòng iPhone 17 của Apple đã giành chiến thắng trong bài kiểm tra này. Cụ thể, iPhone 17 Pro Max đứng đầu bảng xếp hạng về thời lượng pin, trong khi iPhone 17 bản tiêu chuẩn và OnePlus 15 đồng hạng ở vị trí thứ hai.

CNET đã thực hiện hai bài kiểm tra thời lượng pin cho tổng cộng 35 điện thoại: một bài kiểm tra kéo dài ba giờ với video được phát trực tuyến qua Wi-Fi ở độ sáng màn hình tối đa, và một bài kiểm tra độ bền 45 phút bao gồm nhiều hoạt động như chơi game, phát video trực tuyến, gọi video và lướt mạng xã hội. Kết quả cho thấy iPhone 17 Pro Max vượt trội trong cả hai bài kiểm tra, khẳng định vị trí dẫn đầu của mình.

Đáng chú ý với phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn khi xếp cùng hạng với OnePlus 15 dù có dung lượng pin nhỏ hơn 49,4% so với đối thủ. Điều này cho thấy những tối ưu hóa trong hệ điều hành iOS của Apple rất hiệu quả. Trong khi đó, iPhone 17 Pro xếp ở vị trí thứ tư, sau Poco F7 Ultra với viên pin 5.600 mAh.

Bài kiểm tra này có ý nghĩa thực tiễn khi nhiều khảo sát cho thấy người dùng coi trọng thời lượng pin hơn hầu hết các yếu tố khác, ngoại trừ giá cả. Điều này cho thấy Apple đã có quyết định sáng suốt khi chưa vội vàng áp dụng pin silicon-carbon (Si/C). Các thử nghiệm cho thấy dung lượng lớn hơn của pin Si/C không nhất thiết mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn, đặc biệt khi loại pin này có tốc độ xuống cấp nhanh hơn.