Bỏ qua iPhone 17 cũng không thiệt khi đã có mẫu iPhone Pro giá hời này

Theo đánh giá, iPhone 15 Pro đang nổi lên như một chiếc iPhone đáng mua hơn dành cho nhiều người dùng. Giá bán đã giảm mạnh sau hai thế hệ kế nhiệm, trong khi hiệu năng, camera và thiết kế của máy vẫn đủ sức đáp ứng tốt nhu cầu trong vài năm tới. Nếu nhìn theo góc độ giá trị sử dụng, iPhone 15 Pro hiện trở thành lựa chọn rất cân bằng.

Giá bán dễ tiếp cận hơn đáng kể

Yếu tố đầu tiên khiến iPhone 15 Pro hấp dẫn trở lại chính là giá. Sau khi iPhone 17 ra mắt, các hệ thống bán lẻ đã điều chỉnh giá những model cũ để kích cầu. Khoảng chênh lệch so với iPhone 17 có thể lên đến vài triệu đồng, thậm chí hơn tùy dung lượng và chương trình ưu đãi. Để mua một iPhone 15 Pro likenew có bộ nhớ trong 256 GB, số tiền người dùng bỏ ra khoảng 20 triệu, rẻ hơn 5 triệu so với iPhone 17.

Trong khi đó, khác biệt trải nghiệm hằng ngày giữa hai thế hệ không quá lớn với đa số người dùng. Các tác vụ phổ biến như lướt web, mạng xã hội, chụp ảnh, xem video hay chơi game vẫn được iPhone 15 Pro xử lý mượt mà. Khoản tiền tiết kiệm có thể dùng cho phụ kiện, đồng hồ thông minh hoặc tai nghe, mang lại lợi ích thiết thực hơn.

Hiệu năng vẫn dư sức dùng lâu dài

iPhone 15 Pro trang bị chip A17 Pro, vốn là con chip từng đánh dấu bước tiến lớn về hiệu năng lẫn tiết kiệm năng lượng. Dù iPhone 17 có chip mới hơn, A17 Pro vẫn thuộc nhóm chip smartphone mạnh nhất hiện nay.

Thực tế, nhiều người chưa khai thác hết sức mạnh của chip này. Từ chỉnh sửa ảnh, dựng video 4K đến chơi game đồ họa cao, thiết bị vẫn xử lý trơn tru. Với lợi thế tối ưu phần mềm của Apple, hiệu năng iPhone thường ổn định nhiều năm. Nếu mục tiêu là dùng lâu dài, iPhone 15 Pro chưa hề “lỗi thời”.

Khung titan sang trọng và hiện đại

Khung titan trên iPhone 15 Pro giúp máy nhẹ hơn đáng kể so với các đời Pro dùng thép trước đó. Điều này tạo cảm giác cầm nắm thoải mái, độ bền cao và vẻ ngoài vẫn giữ chất cao cấp đặc trưng của dòng Pro.

So với iPhone 17, thay đổi thiết kế không mang tính đột phá rõ rệt. Nếu không đặt hai máy cạnh nhau, người dùng phổ thông khó nhận ra khác biệt. Vì vậy, xét về ngoại hình và cảm giác sử dụng, iPhone 15 Pro vẫn mang lại trải nghiệm rất “đời mới”.

Camera thuộc top smartphone

Hệ thống camera 48 MP của iPhone 15 Pro vẫn đủ sức đáp ứng cả nhu cầu chụp ảnh lẫn quay video chuyên sâu. Khả năng quay ProRes, quay log video và chống rung tốt khiến máy tiếp tục được nhiều nhà sáng tạo nội dung tin dùng.

Các nâng cấp camera qua từng thế hệ iPhone gần đây chủ yếu là tinh chỉnh thuật toán hoặc cải thiện nhỏ về phần cứng. Vì vậy, khoảng cách giữa iPhone 15 Pro và iPhone 17 không tạo khác biệt quá lớn trong điều kiện sử dụng thực tế. Với người dùng phổ thông hoặc bán chuyên, chất lượng camera của iPhone 15 Pro vẫn rất cạnh tranh.

USB-C và tính tiện dụng dài lâu

Việc Apple chuyển sang USB-C từ dòng iPhone 15 giúp việc sạc và kết nối phụ kiện thuận tiện hơn. Người dùng có thể dùng chung cáp với iPad, MacBook, pin dự phòng hay ổ cứng ngoài. iPhone 17 tiếp tục duy trì chuẩn kết nối này nên iPhone 15 Pro không hề thua kém về tính tiện dụng. Đây là yếu tố nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Thậm chí, USB-C trên iPhone 15 Pro còn đạt chuẩn USB 3.2 Gen 2 (khoảng 10 Gbps) khi dùng đúng cáp, do đó mang đến tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn so với iPhone 17, vốn tốc độ có thể chỉ tương đương USB 2.0 (khoảng 480 Mbps).

Phù hợp với đa số nhu cầu thực tế

Hiện nay, người dùng thông minh thường không nhất thiết phải chạy theo model mới nhất. Với nhiều người, smartphone chỉ cần ổn định, chụp ảnh đẹp, pin tốt và dùng mượt trong vài năm, lúc này iPhone 15 Pro đáp ứng đủ các tiêu chí đó.

Đặc biệt với người nâng cấp từ iPhone 12, 13 hoặc cũ hơn, bước nhảy trải nghiệm sang iPhone 15 Pro vẫn rất rõ rệt: màn hình ProMotion 120 Hz, chip mạnh hơn, camera tốt hơn và thời lượng pin cải thiện. Trong trường hợp này, chọn iPhone 17 chưa chắc mang lại khác biệt đáng kể so với chi phí bỏ ra.

Những ai nên chọn iPhone 15 Pro thay vì iPhone 17?

✅ Người muốn iPhone cao cấp chuẩn Pro với chi phí hợp lý.

✅ Người ưu tiên hiệu năng mạnh nhưng không cần công nghệ mới nhất.

✅ Người thích thiết kế Pro nhỏ gọn, cao cấp và bền bỉ.

Ngược lại, iPhone 17 phù hợp hơn với người thích trải nghiệm công nghệ mới ngay khi ra mắt hoặc cần các tính năng độc quyền của thế hệ mới. Hơn nữa, các lựa chọn màu sắc của iPhone 17 hấp dẫn hơn nhiều, đặc biệt gần như luôn có sẵn màu sắc thay vì phải phụ thuộc.