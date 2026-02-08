Smartphone tầm trung mang dáng dấp iPhone 17 Pro Max bị soi mạnh

Dù được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm nổi bật trong năm 2026 nhờ pin lớn và cấu hình tốt trong tầm giá, Honor Power2 lại vấp phải nhiều chỉ trích từ các nhà phân tích và blogger công nghệ.

Honor Power2 thậm chí thêm camera giả để giống với iPhone 17 Pro Max.

Trong khi tình hình kinh doanh trong nước của Honor khá khả quan, Power2 lại đang gặp khó khăn tại các thị trường quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế của Power2 quá giống với các dòng iPhone cao cấp, điều này có thể làm giảm thiện cảm của người tiêu dùng.

Blogger công nghệ nổi tiếng Marques Brownlee, chủ kênh MKBHD, đã chỉ trích chiếc camera “thừa” trên mặt lưng của Power2, cho rằng nó chỉ là một ống kính giả nhằm tạo sự tương đồng với chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple hiện nay.

Các trang truyền thông quốc tế cũng không ngần ngại đưa ra những bình luận gay gắt. Wccftech đã chỉ trích Honor Power2 vì sao chép cả về ngoại hình lẫn hệ thống của iPhone 17 Pro Max.

Honor thậm chí thừa nhận mình sao chép Apple.

Khá thú vị, phản hồi từ Honor không phủ nhận điều này, nhưng công ty cho rằng thiết kế smartphone đã trưởng thành thì tự nhiên sẽ có sự tương đồng.

Người dùng có quan tâm đến sự sao chép?

Được biết, kể từ khi tách khỏi Huawei vào năm 2020, Honor vẫn chưa xác định được thương hiệu riêng. Nhiều sản phẩm của Honor, như dòng Magic3, đã bị chỉ trích vì có thiết kế tương tự các sản phẩm của Huawei. Dù vậy, dòng Magic 3 đã giúp Honor tăng thị phần từ 3% lên 15% vào tháng 8/2021.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Huawei Mate 60 Pro vào tháng 8/2023 đã làm lung lay vị thế của Honor, khi Huawei giành lại vị trí số một tại thị trường Trung Quốc đại lục trong quý 1/2024. Trong khi đó, Xiaomi cũng bị chỉ trích vì thiết kế smartphone tương tự iPhone 17 Pro, nhưng lại nhận được đánh giá tích cực từ các blogger công nghệ.

Người dùng dường như không quan tâm đến sự sao chép.

Cuối cùng, tranh cãi về thiết kế không phải là yếu tố quyết định doanh số của một sản phẩm. Người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chi tiền cho những chiếc điện thoại có tính năng vượt trội và phù hợp với túi tiền.