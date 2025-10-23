iPhone 17 Pro được vinh danh “ông hoàng selfie” thế giới

Mới đây, Apple đã khẳng định vị thế dẫn đầu của mình về lĩnh vực selfie khi iPhone 17 Pro được DxOMark xếp hạng là smartphone có hiệu suất selfie tốt nhất, vượt qua các đối thủ đến từ Honor và Google.

iPhone 17 Pro có camera selfie tốt nhất từ trước đến nay.

Điểm nổi bật của iPhone 17 Pro chính là camera trước 18 MP f/1.9 với cảm biến hình vuông độc đáo, thay thế cho camera 12 MP của iPhone 16 Pro. Tính năng mới này cho phép người dùng chuyển đổi giữa chế độ chụp chân dung và phong cảnh mà không cần phải xoay điện thoại, một cải tiến đáng giá cho những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

DxOMark đã chấm cho iPhone 17 Pro số điểm 154, cao hơn so với iPhone 16 Pro và Honor Magic6 Pro (cả hai đều đạt 151 điểm). iPhone 15 Pro đứng thứ tư với 149 điểm, trong khi Google Pixel 9 Pro XL đạt 148 điểm để đứng thứ năm. Mặc dù mức tăng ba điểm có vẻ nhỏ, nhưng đủ để đưa Apple lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng camera selfie toàn cầu.

Những cải tiến này không chỉ đến từ phần cứng mà còn từ các tinh chỉnh trong xử lý hình ảnh của Apple. Camera trước giờ đây cung cấp khả năng cân bằng phơi sáng tốt hơn, dải động rộng hơn và tông màu phong phú hơn, mặc dù tông màu da vẫn thiên về tông ấm, đúng với phong cách của Apple. Tiêu cự 20mm rộng hơn (tăng từ 23mm trên Pro năm ngoái) cũng giúp người dùng dễ dàng chụp được nhiều người hơn mà không bị méo hình.

Thiết kế cảm biến vuông đã mang lại đột phá cho camera selfie trên iPhone 17 Pro.

Tuy nhiên, camera vẫn còn một số hạn chế. Ảnh selfie trong điều kiện thiếu sáng có thể bị nhiễu và chuyển động mạnh có thể làm giảm khả năng ổn định hình ảnh. Dù vậy, những vấn đề này chỉ là những đánh đổi nhỏ trong một bước tiến vượt bậc.

Đối với những ai thường xuyên sử dụng camera, từ vlogger, streamer cho đến những người yêu thích selfie, iPhone 17 Pro mang đến một trải nghiệm chụp ảnh hoàn toàn mới. Apple không chỉ đơn thuần tăng thêm megapixel mà còn tái thiết kế cách hoạt động của camera trước, và sự đổi mới này đã được thể hiện rõ ràng qua kết quả.