Cổng USB-C của iPhone 17 có thể kết nối với những gì?

Apple vừa ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone Air, với điểm nhấn nổi bật là cổng USB-C ở đáy điện thoại. Việc chuyển sang cổng USB-C đồng nghĩa với việc các phụ kiện Lightning cũ sẽ không còn tương thích. Tuy nhiên, cổng USB-C mang lại nhiều tính năng vượt trội hơn.

Cổng USB-C trên iPhone 17

Với cáp USB-C và bộ sạc mới, người dùng có thể sạc iPhone từ 0% đến 100% nhanh chóng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, cổng USB-C cho phép kết nối với màn hình ngoài, bộ nhớ ngoài và các thiết bị ngoại vi khác. iOS sẽ tự động nhận diện nhiều loại phụ kiện tiêu chuẩn khi được kết nối.

Tuy nhiên, không phải tất cả cáp USB-C đều giống nhau. Một số chỉ hỗ trợ sạc, trong khi những cáp khác còn hỗ trợ truyền dữ liệu. Để tận dụng tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn trên iPhone 17 Pro, người dùng nên chọn cáp đạt chuẩn USB-3, cho phép truyền dữ liệu lên đến 10Gbps.

Khi mua iPhone 17, người dùng sẽ nhận được một cáp USB-C dệt chất lượng cao, tuy nhiên, cáp này chỉ hỗ trợ sạc. Apple cũng cung cấp các cáp sạc USB-C riêng, nhưng người dùng có thể lựa chọn cáp từ các thương hiệu khác với giá cả phải chăng hơn. Để sạc ở tốc độ tối đa, nên sử dụng bộ đổi nguồn 40 watt.

Với chuẩn USB-C, người dùng có thể giảm thiểu số lượng dây cáp mang theo, vì toàn bộ dòng sản phẩm của Apple, bao gồm AirPods 4, MacBook Pro và iPad, đều có thể sạc bằng cáp USB-C.

Một tính năng thú vị khác là khả năng sử dụng iPhone 17 như một bộ pin dự phòng. Người dùng có thể sạc các phụ kiện khác, như hộp đựng AirPods, hoặc thậm chí sạc cho iPhone khác thông qua cáp USB-C.

Ngoài ra, cổng USB-C còn cho phép xuất màn hình iPhone ra màn hình ngoài, giúp người dùng dễ dàng trình chiếu nội dung lên TV hoặc màn hình 4K mà không cần thiết bị trung gian. Để phục vụ cho các phiên làm việc dài, người dùng có thể sử dụng bộ chuyển đổi Apple USB-C Digital AV.

Người dùng cũng có thể kết nối ổ cứng USB-C hoặc đầu đọc thẻ SD để duyệt tệp trực tiếp trên iPhone. Ứng dụng Camera trên iPhone 17 Pro hỗ trợ quay video ProRes 4K với tốc độ lên đến 120 FPS khi kết nối với bộ nhớ USB-3.

Hỗ trợ USB-C trên iPhone cũng cho phép kết nối với nhiều phụ kiện khác nhau, từ bàn phím có dây đến micrô USB-C, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng sử dụng tai nghe USB-C, bao gồm cả EarPods USB-C của Apple, với cả iPhone và máy tính Mac hoặc iPad.

Cuối cùng, với tính linh hoạt của cổng USB-C, người dùng có thể sử dụng hub đa cổng để kết nối nhiều phụ kiện cùng lúc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng iPhone chỉ có thể cấp nguồn qua hub ở mức tối đa 4,5 watt, vì vậy nếu sử dụng các phụ kiện tiêu thụ nhiều điện năng, người dùng có thể cần nguồn điện ngoài.

Với những tính năng mới này, iPhone 17 hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng.