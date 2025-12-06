Bị loại bỏ tính năng phổ biến, iPhone 17 Pro kém hơn cả iPhone 12 Pro

Người dùng hiện đang bày tỏ sự thất vọng khi phát hiện rằng iPhone 17 Pro đã loại bỏ một tính năng chụp ảnh phổ biến: chế độ Ban đêm kết hợp với chế độ Chân dung. Đáng chú ý, bản thân Apple đã chính thức xác nhận sự thay đổi.

iPhone 17 Pro bỗng nhiên kém hơn cả iPhone 12 Pro vì bị cắt giảm tính năng.

Việc iPhone 17 Pro bất ngờ loại bỏ tính năng camera hiện đại dẫn đến nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng, đặc biệt trong cộng đồng những người thường xuyên sử dụng tính năng này để chụp ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng. Trên các diễn đàn như Reddit và các kênh hỗ trợ của Apple, nhiều người dùng đã mô tả sự thay đổi này là “một bước thụt lùi về mặt chức năng”.

Cụ thể, trên thế hệ iPhone 17 Pro, khi chụp ảnh ở chế độ Chân dung trong môi trường tối, thiết bị sẽ không còn kích hoạt chế độ Ban đêm với phơi sáng lâu. Điều này đồng nghĩa với việc ảnh chụp sẽ không còn nắm bắt được thông tin độ sâu cần thiết để áp dụng hiệu ứng làm mờ một cách chính xác.

Kết quả là, những bức ảnh chân dung có thể thiếu chi tiết do khoảng cách giữa chủ thể và hậu cảnh bị thu hẹp. Đối với những người thường xuyên chụp ảnh vào ban đêm, việc thiếu sự kết hợp này có thể buộc họ phải tìm đến các ứng dụng của bên thứ ba hoặc chỉnh sửa thủ công để khắc phục.

Mặc dù các thông số camera của iPhone 17 Pro mạnh mẽ hơn nhiều.

Được biết, tính năng này đã tồn tại từ iPhone 12 Pro và vẫn hoạt động cho đến iPhone 16 Pro, trở thành công cụ hữu ích cho những người chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng kém. Tuy nhiên, lý do Apple quyết định loại bỏ chức năng này vẫn chưa được công bố rõ ràng. Dù đã xác nhận, công ty vẫn chưa đưa ra bất kỳ giải thích kỹ thuật nào về quyết định này, cũng như không chỉ ra những hạn chế cụ thể về phần cứng hoặc phần mềm.

Một trong những giả thuyết được đưa ra là sự thay đổi vị trí của cảm biến LiDAR và đèn flash. Chịu trách nhiệm đo độ sâu, cảm biến LiDAR là yếu tố quan trọng cho chế độ Chân dung, đặc biệt trong môi trường tối. Nếu Apple đã thay đổi vị trí của cảm biến này, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng tính toán khoảng cách và độ sâu khi chế độ Ban đêm hoạt động.

Hiện tại Apple vẫn chưa xác nhận liệu tính năng này có trở lại trong các bản cập nhật phần mềm trong tương lai hay không. Cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn đang diễn ra sôi nổi. Trong khi đó, những ai đang cân nhắc mua iPhone 17 Pro nên xem xét kỹ lưỡng sự thay đổi này, đặc biệt nếu họ dự định sử dụng điện thoại như một camera chính trong môi trường thiếu sáng.