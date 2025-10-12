Honor tung smartphone màn hình gập Magic V5, giá ngang iPhone 17 Pro Max

Magic V5 gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng chỉ 8,8mm khi gập và chỉ 4,1mm khi mở, trọng lượng chỉ 217g ở phiên bản màu trắng. Các phiên bản khác gồm vàng, đỏ và đen có độ mỏng 4,2mm khi mở, 9mm khi gập và nặng khoảng 222g. So với thị trường, Samsung Galaxy Z Fold7 mỏng 8,9mm khi gập và 4,2mm khi mở.

Honor Magic V5.

Sản phẩm còn tạo được ấn tượng mạnh, khi được tổ chức Guinness công nhận kỷ lục về độ bền, với khả năng nâng vật nặng tới 104kg. Nhờ hệ cấu trúc bản lề khớp mộng và giảm chấn, sản phẩm chịu được 500.000 lần gập mở và đạt độ bền kéo 2.300MPa. Máy có cấu trúc khung kim loại gia cường cùng mặt lưng bằng vật liệu hàng không vũ trụ có khả năng chống va đập gấp 40 lần so với kính.

Dù chỉ mỏng có 8,8mm, nhưng Magic V5 lại được trang bị pin silicon-carbon thế hệ mới 5.820mAh, có tỷ lệ silicon tới 15%, giúp tăng dung lượng mà không tăng độ dày hay trọng lượng. Pin này có sự kết hợp cùng chip điều chỉnh năng lượng Honor E2, bộ xử lý Snapdragon 8 Elite và thuật toán quản lý năng lượng thông minh. Thông số trên cho thấy sự vượt trội so với Samsung Galaxy Z Fold7 vốn chỉ 4.400mAh.

Với tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP58 và IP59 cùng lớp phủ Nano Crystal Shield, điện thoại có khả năng chống xước, chống rơi vỡ và chống mài mòn.

Các tùy chọn màu sắc của Honor Magic V5.

Chiếc máy không chỉ gây ấn tượng bởi thân hình siêu mỏng mà còn bởi chất lượng hiển thị với màn hình ngoài 6,43-inches và màn hình chính 7,95-inches đều là LTPO OLED, đạt độ sáng tối đa 5.000 nits và tần số quét 120Hz.

Đáng chú ý, máy còn được trang bị công nghệ PWM dimming 4.320Hz, giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu, cùng chế độ chống say tàu xe, tính năng lần đầu xuất hiện trên điện thoại gập.

Đây cũng lần đầu tiên một chiếc điện thoại gập siêu mỏng được trang bị tính năng Phát hiện giả mạo AI (AI Deepfake Detection) - công nghệ giúp người dùng tự bảo vệ mình trước làn sóng deepfake và lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Công nghệ này sử dụng AI để phân tích hình ảnh và giọng nói trong thời gian thực, giúp nhận diện nguy cơ chỉ trong 3 giây và đưa ra cảnh báo tức thì. Đặc biệt, tính năng hoạt động trực tiếp trên các ứng dụng phổ biến như Messenger, Zalo, Viber hay Google Meet, trở thành lá chắn số cho người dùng.

Chiếc điện thoại gập cũng được trang bị hàng loạt tính năng AI phục vụ cuộc sống với hệ điều hành MagicOS 9.0.1 và sự hỗ trợ của Gemini, tích hợp sâu vào thiết bị. Chẳng hạn trong công việc và giao tiếp có các ứng dụng như Dịch thuật AI, Ghi chú AI có hỗ trợ tiếng Việt. Trong sáng tạo, chiếc máy có các tính năng hỗ trợ nhiếp ảnh như Siêu zoom AI, Xóa ảnh phản chiếu AI, Xóa vật thể AI,...

Bên cạnh đó, hệ thống camera của Magic V5 cũng mạnh mẽ: Ống kính chính 50MP, góc siêu rộng 50MP và tele 64MP hỗ trợ zoom quang 3x.

Tại thị trường Việt Nam, Honor Magic V5 có giá tham khảo 44,99 triệu đồng, tức cùng phân khúc với iPhone 17 Pro Max phiên bản 512GB.